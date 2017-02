“Decisión Política”: Renacer busca obtener un préstamo para la adquisición de insumos

La presidenta de la cooperativa Renacer, Mónica Acosta dio a conocer la importancia de la “decisión política” que esperan tanto del gobierno provincial como nacional, para obtener un crédito en el Banco Tierra del Fuego y en el Banco Nación, respectivamente.

or Radio Provincia, Acosta indicó que “no se vislumbra una solución a corto plazo. Marzo es un mes bisagra para conocer las nuevas licencias no automáticas y la apertura de nuevas importaciones. La retracción del mercado no ayuda y nuestros clientes se están tomando todo su tiempo para definir si va a haber continuidad de contratos”.

Tras “un planteo interno muy fuerte con los compañeros”, se delineó “un plan propio para tomar una serie de órdenes de compra para la producción de televisores LED. Es un año pre mundial y queremos encarar una producción propia. Queremos una herramienta financiera a corto plazo, como en el Banco Santander, donde solicitamos un crédito y la garantía es la compra del cliente. Son circuitos financieros a ocho meses, pero por el momento no hemos logrado eso ni a través del Banco Tierra del Fuego ni del Banco Nación”, dijo.

Dio cuenta del encuentro que mantuvo con el referente local de Cambiemos “Tito” Stefani para hacerle saber de la intención de reunirse con autoridades del Banco Nación, a fin de “encarar un plan de producción propio, más allá de lo que definan nuestros clientes o lo que decida Newsan con el fasón que teníamos”.

Afirmó que “hay interesados en esta producción y quieren adquirirla, como la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca”.

Mañana tendrán una audiencia con el ministro de Industria, Ramiro Caballero, para hacer el pedido formal respecto del banco provincial. “Todo banco pide al menos el flujo de ingresos mensuales de doce meses y, si presentamos el ingreso mensual de este año, salimos rotundamente bochados. Pero si hay una decisión política, esto se puede sortear. Nuestros clientes son confiables y las compras son certificadas por escribano público”, destacó. “No nos podemos quedar en estado de inacción y estamos peleando en todos los frentes”, subrayó.

Por ahora los trabajadores se sostienen con un subsidio, dado que se reparte lo que ingresa, que es muy poco. “Nos han otorgado cuatro mil pesos por dos meses en el Ministerio de Trabajo por el programa de fábricas recuperadas, pero no está en nuestra esencia quedarnos esperando de brazos cruzados”, remarcó Acosta.

La producción de Renacer en el último año bajó en un 70%, dado que “hemos quedado en el 30%. Estábamos en los 23.500 aparatos entre las tres líneas de trabajo, que son microondas, aspiradoras y los televisores. A partir de la apertura de importaciones, los clientes decidieron importar aspiradoras”, lamentó.

Acosta insistió en la importancia de la reunión de mañana con Caballero para destrabar el acceso a un crédito en el Banco Tierra del Fuego. “Llegamos a un punto donde sí o sí necesitamos de una decisión política, porque hay un escollo que no vamos a poder sortear, que tiene que ver con los ingresos mensuales”, expresó.

Finalmente confirmó que sigue la venta diaria en puerta de fábrica de aspiradoras Candy en 1.320 pesos, y microondas de 25 litros a 2.300 pesos. Como un elemento nuevo, adelantó que “en abril llega nuestra producción propia de 600 televisores LED de 43 pulgadas, que van a tener un valor de mercado que rondará los 6.000 pesos”.

Todos los productos se pueden pagar al contado o con tarjeta de crédito, pero ahora con el recargo de los intereses. En este punto consideró perjudicial la eliminación del plan de doce cuotas sin interés, porque “la gente lo piensa dos veces”.

Fuente: Sur 54

