Continúan los éxitos para la Escuela Municipal de Judo

La Escuela Municipal tuvo una nueva gran actuación. En esta oportunidad en tierras cordobesas, donde Santiago Avellaneda (Inf A -38Kg), Agustina Vera (Inf A -42 Kg) y Nahir Insaurralde (Inf B -64Kg), quienes viajaron junto a su entrenador Juan Arcos, compitieron en el Campeonato “Centro República” de Carlos Paz, evento puntuable para el ranking nacional.

Los tres deportistas de Ushuaia que la semana pasada participaron del Campus Nacional de desarrollo Técnico, lograron ubicarse en zona de podio y alzarse con las medallas.

*Agustina Vera, medalla de plata (Sub 13 – 42 Kg.)

*Santiago Avellaneda, medalla de bronce (Sub 13 – 38 Kg)

*Nahir Insaurralde, medalla de bronce (Sub 15 -64 Kg)

El entrenador Juan Arcos agradeció el apoyo y acompañamiento de los papás de los judocas, el Instituto Municipal de Deportes y la Federación de Judo de Tierra del Fuego.

