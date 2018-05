Ya son 22 las medallas conseguidas en los juegos EPADE

En el penúltimo día de competencia, la natación y el judo siguen siendo las disciplinas que más alegrías le están entregando a la delegación de Tierra del Fuego en los Juegos Deportivo Patagónicos EPADE 2018 que se están desarrollando en esta linda ciudad norte patagónica.

El judo, que hoy tendrá su fecha final con la prueba por equipos, tuvo a dos fueguinos arriba del tatami instalado en el reconocido estadio “Ruca Che”, y ambos lograron subirse al podio de sus respectivas categorías sumando dos medallas más para la provincia.

Por su parte, en natación, la jornada de ayer fue también con muchos éxitos ya que tras varias pruebas en la extensa mañana en el natatorio del CEF, el equipo fueguino obtuvo 3 medallas y con estos buenos resultados se ubicó en una buena posición en la clasificación de equipos.

Además, desde el atletismo se pudo conseguir otra medalla más, ya que en la jornada de ayer, la última para las pruebas en la pista sintética de la “Ciudad Deportiva”, una atleta fueguina consiguió un valioso podio en la prueba de salto en alto.

De esta manera, ya son 22 las medallas que acumula la delegación de Tierra del Fuego con las seis preseas que se consiguieron en la jornada de ayer y todavía restan definirse hoy las pruebas finales de natación y judo.

De las 22 medallas 7 son de oro, 8 son de plata y 7 son de bronce, siendo el judo la disciplina que más consiguió en estos juegos con 9 preseas, mientras que la natación logró 8 medallas y el atletismo sorprendentemente logró 5 medallas.

Por otra parte, en lo que respecta a los resultados de los seleccionados que compiten en deportes de conjunto, ninguno pudo pasar a las semifinales y todos pasaron a competir por el quinto puesto en la jornada de ayer. Allí, el equipo de mejor rendimiento fue el seleccionado de vóley femenino quien le ganó a Santa Cruz, 3 sets a 1, con parciales 25-7, 19-25, 30-28, 25-13.

Por su parte, los varones de vóley cayeron 3-1 con Santa Cruz y no pudieron terminar en el quinto puesto.

Además, los chicos del seleccionado del básquetbol no pudieron con Santa Cruz (a quien habían vencido el miércoles) y cayeron ayer por 50-43, y terminaron en el sexto puesto, realizando una buena tarea a pesar de que los resultados no acompañaron.

En tanto que las chicas del seleccionado de Pablo Márquez cayeron ante el combinado de Chubut por 49-29 y se despidieron del certamen sin conseguir victorias, pero con la experiencia de haber sumado muchos minutos de competencia en lo que fue el primer EPADE para muchas y una nueva experiencia para la mayoría.

Por último el seleccionado de fútbol cayó ante representativo de La Pampa, en un partido muy parejo que llegó a la definición por penales para conocer al ganador. Los fueguinos igualaron 1-1 en el tiempo regular, con un tanto de Matías Brond, pero en la definición desde el punto del penal el equipo de La Pampa estuvo más preciso y se quedó con el triunfo.

Dos para el judo

La delegación fueguina de judocas sigue siendo la más exitosa. Ayer consiguió dos medallas más, esta vez de la mano de Yair Montiel que se quedó con la presea de plata en la categoría hasta 81kg, mientras que el chico Juan Figueredo (+81) obtuvo una valiosa medalla de bronce a pesar de que el propio judoca no quedó conforme con su actuación.

En atletismo se sumó

En el último día de atletismo, llegó una medalla más la delegación fueguina y fue de la mano de la atleta Luciana Ferreyra quien obtuvo el tercer puesto en la prueba de salto en alto y se colgó la medalla de bronce (la quinta presea de atletismo en el certamen).

Además, en otros resultados, Joaquín Molina fue sexto en salto en largo, Agustín Vairini terminó en el noveno lugar en lanzamiento de Martillo de los varones, mientras que Luján Soria fue novena y Abril Bazán décima entre las damas. En las postas suizas, los fueguinos terminaron sextos entre los varones y cuartas entre las mujeres.

El regreso

La delegación de Tierra del Fuego, que cuenta con apoyo de la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial, estará retornando mañana por la mañana rumbo a la provincia. El operativo retorno que diagramó la organización indica que los cuatro colectivos de la empresa Taqsa-Marga contratados para esta ocasión, partirán desde Neuquén a las 6:00 rumbo a la provincia y tienen pensado arribar a Río Grande, el próximo domingo cerca de las 18:00 mientras que a Ushuaia, el viaje se extenderá hasta las 21:00.

Por: Diario El Sureño

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.