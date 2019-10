Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner tendrá “cero injerencia” en el armado del Gabinete

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, manifestó este jueves su preocupación por la caída de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y abogó: “Espero que Dios no permita que (Mauricio) Macri siga haciendo lo que está haciendo”. A su vez, indicó que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, “va a tener cero injerencia” en su Gobierno.

En referencia a la participación de la expresidenta en la composición de un eventual gobierno que “va a tener cero injerencia” en la elección de los nombres del equipo de gabinete. Aclaró que en ese caso va a trabajar con ella por su condición de exmandataria con ocho años de experiencia al frente del Ejecutivo. “Es una dirigente de envergadura que puede ayudar en mucho a sacar a este país adelante. No voy a prescindir de ella, claro que no”, aseguró.

Respecto a la situación de las reservas, Fernández expresó: “Lo único que le pedí a Macri, lo único, es que cuide las reservas. Y parece que lo hiciera adrede, porque está perdiendo 100 millones de dólares diarios. No sé, la verdad es que no sé, espero que Dios no permita que Macri siga haciendo lo que está haciendo”, en declaraciones a radio La Red.

