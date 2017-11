Boyadjian:”Rechazaremos cualquier proyecto que perjudique a Tierra del Fuego”

“Desde el Congreso estamos dispuestos a analizar todos los anuncios realizados desde el Gobierno Nacional pero desde ya anticipamos nuestro rechazo a cualquier proyecto de ley que perjudique a nuestra provincia”, inició diciendo la Senadora Miriam Boyadjian, en respuesta al anuncio realizado por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, de quita de aranceles impositivos a productos importados.

El proyecto de Reforma Tributaria libera de impuestos a electrónicos que actualmente se fabrican en la isla, bajo la protección de la ley 19.640 que brinda garantías y beneficios a la industria, producción y empleo en la provincia.

“Nosotros no vamos a acompañar medidas que afecten la sociedad fueguina, dado que estos anuncios se presentan como un avance nacional pero afectarán seriamente el desarrollo de la Tierra del Fuego”, manifestó la Senadora del MPF.

Actualmente los celulares, televisores y monitores, tienen una alícuota del 17%, en tanto que con el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, los aranceles bajarán a un 0%, liberando la importación y comprometiendo seriamente la continuidad del régimen de promoción económico e industrial fueguino.

“Nosotros no debemos olvidarnos que nuestra ley de Promoción fue creada con fines geopolíticos, dado que en 1972 la provincia contaba tan solo con 14 mil habitantes, por lo que estos nuevos anuncios comprometen la viabilidad de nuestra isla”, manifestó Miriam Boyadjian, quien comprometió el rechazo a esta normativa, en defensa de las garantías provinciales.

En cuanto a la reforma previsional y la reforma laboral, “el presidente dijo que no se quieren más jubilaciones de privilegio y que se va a trabajar con los sindicatos para ver cómo ir transformando las leyes laborales, porque esto no se puede generar a espaldas del trabajador ni del jubilado, hay derechos adquiridos que no se deben tocar y que debemos cuidar”, destacando que “todo esto debe pasar antes por el Congreso y nosotros vamos a velar porque las modificaciones que se impulsen sean superadoras hacia la economía y no perjudiciales contra la sociedad trabajadora”.

