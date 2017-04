Comodoro bajo el agua: Anuncian tormentas más intensas para hoy

Comodoro bajo el agua: llegan tormentas más intensas a la región

El temporal que comenzó el día miércoles y que produjo varios daños en el lugar, seguirá el día de hoy, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional.

Comodoro Rivadavia, la ciudad ubicada al sur de la provincia de Chubut, continúa complicada por las fuertes lluvias que vienen azotando a la región desde el miércoles por la tarde. El temporal ocasionó desastres en el lugar. Personas evacuadas, apagones caminos bloqueados, autos arrastrados por el agua, tránsito colapsado y techos caídos, fueron solo algunas de las consecuencias.

Pero el panorama no mejora para los habitantes del lugar. Según anunció el servicio meteorológico nacional, fuertes tormentas se esperan para el día de hoy en la región. Es por este motivo que no habrá transporte público hoy , los bancos permanecerán cerrados y las clases continuarán suspendidas. Es más, desde el municipio, advirtieron a los vecinos que no salgan de sus casas.

Según informó el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, ya son más de 40 las personas evacuadas y señaló que, por ahora, no hay ningún muerto, ni herido.”Tenemos gente evacuada, pero no hay muertos. Esta lluvia la esperábamos, pero le erramos por horas. Pensábamos que iba a ser a las 21, pero fue a las 18″, explicó.

