Compras secretas: “hubo “refoliado” de expedientes

El legislador del MPF Pablo Villegas se refirió a la reunión reservada de la comisión de seguridad, donde finalmente logró acceder a los expedientes de las compras secretas, y dio por comprobadas las irregularidades que venían denunciando: por un lado, el error de encuadre en compras secretas de “la mayoría” del equipamiento, que podría causar perjuicio fiscal al no existir compulsa de precios. Por otro lado, verificó el “refoliado” de expedientes, sin el acta correspondiente que justifique la maniobra.

El legislador aseguró que se pudieron hacer de copias de los cuatro expedientes, por los cuales tramitaron las contrataciones secretas por aproximadamente 24 millones de pesos. En ese sentido, Villegas aclaró que de ahora en más van a realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los expedientes, para sacar las conclusiones y tomar decisiones y agregó que “todos los funcionarios, seamos del Poder Legislativo, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de rendir cuentas y de que exista un sistema de control efectivo y útil entre los distintos poderes del Estado”.

Respecto de las sospechas que pudo comprobar ayer, precisó que “salvo dos casos puntuales de cuestiones que tienen que ver con la adquisición de cierta tecnología para la prevención y la represión del delito, todas las demás contrataciones no ameritan ni encuentran legitimidad en que hayan sido contrataciones secretas”.

Villegas también dio cuenta de la verificación de las sospechas que lanzó días atrás sobre la posible adulteración de los expedientes mientras estuvieron en el Tribunal de Cuentas. “Yo tenía el trascendido porque nunca me había hecho de una copia certificada de los expedientes. Ahora quedó en claro de manera contundente que, lo que dije en esa oportunidad, se vio corroborado. Hay tres expedientes que están refoliados, sin que existan constancias en el acta debida donde diga por qué se refoliaron, y cuál fue la necesidad de incorporar documentación que antes no estaba”, afirmó.

Algunos dijeron que era poco serio lo que yo manifesté por trascendidos, pero no podía decirlo de manera cierta porque nunca me habían dado la oportunidad de tener los expedientes. Yo no iba a revelar la fuente, pero sé lo que dije”, enfatizó en la edición de hoy el diario Provincia 23.

