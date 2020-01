Con excepción de la leche, los productos de la canasta básica subieron un 7% en promedio

A partir de hoy 2 de enero, casi todos los productos que fueron alcanzados por la quita del IVA en agosto del año pasado sufrirán un aumento de precio del 7% en promedio, tras la decisión del gobierno de no prorrogar la medida.

Sólo la leche fluida se mantendrá sin cambios, debido a que en la negociación que llevaron adelante supermercadistas, proveedores y funcionarios del Ministerio de Producción ayer durante unas siete horas se resolvió que, en este caso, el costo del impuesto será inicialmente absorbido por el sector empresario pero se abrirá una mesa de negociación con el sector productor.

Por lo tanto, el litro de leche fluida debería mantenerse, en el caso de la marca La Serenísima, entre $ 52 y $ 56 el sachet, de acuerdo con los precios reflejados hoy en la plataforma “Precios Claros”. La de La Martona, en tanto, cuesta $ 37,74 en las principales cadenas de supermercados, mientras que el litro de leche larga vida de La Serenísima oscila entre $ 69 y $ 74, dependiendo la cadena.

Más allá de esta excepción, todo el resto de los productos va a aumentar entre mañana y el viernes. Muchas categorías subirán sólo 7%, como informó el Gobierno tras la negociación, en tanto que otros lo harán entre 9% y 10%. Pero eso no es todo. A su vez, dentro de cada categoría, los productos que no son considerados básicos subirán 21%, así como también el rubro “Conserva de frutas”, que estaba incluido en la eliminación del IVA, pero que no es tomado como alimento de primera necesidad. Por eso, es de esperar que productos como la lata de duraznos en almíbar, por ejemplo, sufra el aumento completo del IVA.

-Yogur: pero sólo los firmes y los que se comercializan en sachet, tanto enteros como descremados. Quedarían afuera todos los que tienen mayor valor agregado como los que tienen colchón de frutas o cereales, por ejemplo. A modo de ejemplo, el yogur entero firme Yogurisimo de 190 gramos cuesta, en un Carrefour Express, $ 63, por lo que debería subir a $ 67,41. Mientras que el yogur descremado con cereal Crunch Tropi de la marca Ser, que hoy cuesta casi $ 75, subiría a $ 90.

-Arroz largo fino, parboil, cuatro ceros y cinco ceros: En este caso, entrarían todos, excepto los arroces especiales, como por ejemplo los risottos o los preparados primavera, como los Knorr. El precio actual, por ejemplo, del arroz largo fino 0000 Luchetti de 500 gramos asciende a $ 33,20, por lo que se iría a $ 35,50.

-Azúcar: también en este caso hay excepciones, como el azúcar impalpable, por ejemplo, que estaría libre de subir 21%, según interpretan en las cadenas. En el caso del kilo de azúcar clásica marca Ledesma, por ejemplo, tiene un precio de $ 46,10, por lo que con el 7% de incremento se elevaría a $ 49,30.

-Pan lactal blanco en todas sus presentaciones: Por ende, quedarían afuera de esta suba limitada de 7% los panes de salvado, por ejemplo, o con semillas, así como también los panes de hamburguesas o de panchos, que podrían subir 21%. En el caso del pan artesanal de panadería, el aumento autorizado por el Gobierno es del 5 por ciento, informó Producción ayer.

-Polenta: el precio de 500 gramos de polenta marca Morixe, por ejemplo, cuesta en una gran cadena $ 26,99, según “Precios Claros”. Con el aumento, treparía a casi 29 pesos.

-Conservas de vegetales incluidos tomates en todas sus presentaciones: a modo de ejemplo, hoy una lata de choclo entero marca Arcor de 300 gramos cuesta, en un supemercado Día, $ 56,19. Pasaría a valer $ 60,12. A su vez, una lata de arvejas al natural marca La Campagnola que hoy vale $ 68,99 en la misma cadena, se elevaría a $ 73,81 con el 7% de aumento. Quedaron afuera las conservas de frutas.

-Harinas triple cero, cuatro cero y leudante: hoy el precio de un kilo de harina 0000 Morixe vale $ 42,88, mientras que un kilo de harina leudante marca Blancaflor cuesta $ 73. En ambos casos, son valores de un Carrefour Express, y subirían a $ 45,88 y $ 78,11, respectivamente. En este rubro, quedarían afuera de la suba del 7% las harinas especiales, como las que vienen preparadas para hacer pan, pizza o pastas, y las integrales, que podrían recargar el IVA completo.

-Yerba con palo y sin palo: hoy un paquete de 500 gramos de yerba suave marca Unión sale $ 119, mientras que la Playadito tiene un valor de $ 126. En ambos casos, la suba sería de 7%. Queda la duda acerca de las yerbas especiales, como las saborizadas, por ejemplo.

-Mate cocido y té sin ensobrado: quedarán afuera del aumento del 7% los que vienen en sobres.

-Huevos

-Pastas secas: subirán todas el porcentaje negociado, excepto las que son rellenas, que podrán incrementarse 21%. A modo de ejemplo, un paquete de 500 gramos de fideos tirabuzón marca Matarazzo cuesta entre $ 53 y $ 57, según la cadena, mientras que uno de tallarines marca Favorita sale entre $ 34 y $ 36. En ambos casos, la suba será de 7%.

A su vez, quedaron dos categorías que no subirán 21% pero tampoco 7%. Son los aceites mezcla y de girasol, que tienen permiso de incrementar sus precios 9%, y el pan rallado y los rebozadores, que podrán trepar 10,5%. En el caso de los aceites, quedó afuera el de maíz, que también tenía IVA 0% y que ahora podrá aumentar el 21%.

En cuanto a los precios del aceite de girasol, por ejemplo, el litro y medio de la botella marca Cañuelas cuesta $ 133, por lo que subiría a $ 142,31. Y el mismo valor tiene la botella del mismo volumen marca Cocinero.

Tanto el titular de Focus Market, Damián Di Pace, como de Consumidores Libres, Héctor Polino, consideraron -frente a consultas de BAE Negocios– que el volumen de recursos destinados por el Gobierno para dinamizar la economía no sólo compensa sino que supera el mayor costo de algunos alimentos de la canasta por la eliminación del » IVA 0%». Estas medidas se complementan con el congelamiento de las tarifas, el freno a los aumentos de los peajes en rutas nacionales, la suspensión del incremento del 5% a las naftas, extender por 30 días más los beneficios a los créditos UVA y prorrogar por 3 meses el Plan Ahora 12.

