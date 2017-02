Crimen de Nilda Nuñez: Piden contención terapéutica y económica para sus hijos

A siete meses del brutal femicidio de Nilda Nuñez ocurrido en Tolhuin, agrupaciones de mujeres de todo el país, se sumaron a un comunicado en el que piden a los gobiernos de Tierra del Fuego y Formosa, contención psicológica y económica para los hijos de Nilda y su familia. Noelia Laffitte, quién integra este colectivo de mujeres profesionales, explicó cuales son los motivos de esta petición.

“Somos un colectivo de mujeres profesionales de todo el país que nos mantenemos comunicadas todo el tiempo mediante las redes sociales y nos enteramos que estos niños están desprotegidos. Ahora están al cuidado de su familia materna, que los cuida y ama. No estamos haciendo alusión a la familia, si al abandono del Estado con esos niños , son muy chiquitos y necesitan un tratamiento terapéutico real, no en siete mes, tres veces . Debe ser semanal mínimamente. No sabemos bien que situaciones vivenciaron”, detalló Noelia por Radio Provincia.

“Pedimos por un lado que se ocupe Tierra del Fuego que parece haberse olvidado de estos niños. Nosotras sabemos que no tienen psicólogo , que la casa que prometieron nunca llegó y que siguen viviendo en la pobreza extrema y el abuelo es pensionado por invalidez y por ende, nadie cobra la asignación universal por ellos”, explicó.

“Queremos que el gobierno de Tierra del Fuego asuma la responsabilidad de que esos niños quedaron huérfanos aquí, y no en otro lado, y que se contacte con el gobierno de Formosa”, reclamó. Vale recordar, que estos niños viajaron Formosa junto a sus abuelos maternos, tras el brutal femicidio de Nilda.

“Estos niños son víctimas colaterales de femicidios de sus mamás porque quedaron desamparados. Son hijos de una mujer a la que se desmembró brutalmente y esto no lo pueden pasar por alto. Eso ocurrió aquí, así que se deben ocupar y llamar a Formosa , no es que se fueron y me olvido”, sostuvo.

“El más chiquito es fueguino (2 años) y el mayor se crió acá (6 años) así que pedimos que el Estado no los abandone”, concluyó.

Esta causa tiene como único imputado al padre de unos de los niños, Aldo Javier Núñez, cuyo juicio se concretará en los próximos meses.

