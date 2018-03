Debate sobre el aborto: “Ojalá sea un debate” profundo y no sea “una cortina de humo”

Antes de la apertura de la discusión sobre la legalización del aborto, el senador Julio Catalán Magni dijo que “ojalá sea un debate que se dé con la profundidad que hace falta y que no sea una cortina de humo” del Gobierno Nacional.

“Me parece bien que se den este tipo de debates y discusiones, que sin duda, hay que dar”, señaló.

Pese a la concepción de la cual viene que siempre busca preservar la vida, tanto de la madre como del bebé, Catalán sostuvo que está abierto a escuchar las distintas voces: “Cuando se empiece a dar el debate profundo en la cámara baja, se va a generar una enorme discusión”. “Seguramente tendrá media sanción con algunas modificaciones sobre la iniciativa inicial y después veremos, cuando llegue a la cámara alta, como va avanzando”.

“Es un debate muy importante, una discusión muy profunda de dar y ojalá no termine siendo una cortina de humo para la realidad que se vive y termine el Ejecutivo (Nacional), como ha hecho en estos dos años de gestión, corriendo el eje de gestión, poniendo algo muy sensible, como esto, para que la gente mire para otro lado y no esté atenta a la realidad que se vive, como la pérdida de empleo, el proceso inflacionario, el nivel de endeudamiento y fundamentalmente, con la incertidumbre hacia el futuro”.

“Ojalá este tipo de debate se dé con la profundidad que hace falta y que no sea una cortina de humo”, cerró el senador.

