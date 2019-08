El Gobierno suspendió el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles

A menos de 12 horas que el presidente Mauricio Macri anuncie las medidas económicas, el Gobierno suspendió la publicación de la resolución que congelaba por 90 días el precio de los combustibles.

“Estamos congelando la nafta por 90 días, para que la inflación no los afecte”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa de esta mañana. Sin embargo, el acuerdo con las petroleras aún no estaba firme. Si bien en un primer momento trascendió que el Gobierno iba a dar marcha atrás con la medida, aclararon que ésta seguirá en pie, pero que no se hará por decreto sino que buscarán llegar a un acuerdo con las empresas.

“La Secretaría de Gobierno de Energía informa que el congelamiento de precios de las naftas que anunció el presidente de la Nación se realizará en acuerdo con las empresas”, aseguraron en un comunicado tras las primeras versiones.

Hoy habrá una reunión entre el Gobierno y las petroleras para dialogar e intentar sellar un acuerdo.

Fuente www.perfil.com

