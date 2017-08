PASO 2017: El recuento congelado

Luego de la denuncia que hicieron desde el frente Unidad Ciudadana, quienes sostuvieron que el Gobierno congeló intencionalmente la carga del escrutinio, circuló un video grabado desde el interior del Correo Argentino que confirmaría que la orden de frenar el recuento de votos realmente existió. Las imágenes que circularon en las redes sociales muestran un escenario paralizado: los operadores encargados de subir la información esperan en sus asientos sin poder hacer nada.

Los testigos que presenciaron el recuento advirtieron que en el momento en que los votos para la expresidenta Cristina Fernández comenzaron a acortar la distancia con el candidato del oficialismo Esteban Bullrich, los operadores encargados de cargar los telegramas en el sistema de cómputos dejaron de hacerlo. Sólo un 20 por ciento de los empleados habría continuado con la tarea, para demorar el resultado final.

El precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau denunció que el Gobierno “congeló” el resultado por cuatro o cinco horas “para hacer todo un show en el horario central de la televisión”. Moreau también denunció que el Gobierno “secuestró” unos 300.000 votos bonaerenses al decidir no escrutar 1.500 mesas, la mayoría de ellas correspondientes a las secciones primera y tercera del conurbano donde la ex presidenta se impuso.

Al cierre del recuento provisorio, con el 95,68 por ciento de las mesas escrutadas, la diferencia entre ambos candidatos se redujo a décimas (34,19 por ciento para Esteban Bullrich y 34,11 para Cristina Fernández de Kirchner). El mismo titular de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, calificó los resultados como un “empate técnico” y reconoció que “puede ser que gane Cristina (Kirchner) como puede ser que gane (Esteban) Bullrich”.

Además de denunciar la maniobra para demorar los resultados, desde Unidad Ciudadana difundieron los datos de sus fiscales que no coinciden con el recuento de votos presentado hasta el momento. En todos los casos, el porcentaje de votos obtenido por la exmandataria es superior al publicado en el recuento provisorio. Algunos de los distritos donde desde Unidad Ciudadana denunciaron que los resultados relevados por los fiscales no coincidieron con los del escrutinio oficial fueron Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencia Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Berazategui y Ezeiza.

Fuente: Página 12

