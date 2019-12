Juró Bertone en la Cámara de Diputados

“Con Alberto y con Cristina vamos a ayudar a reconstruir el país “

La Gobernadora Rosana Bertone, asistió al Congreso esta mañana acompañada por su hija Macarena y por su compañero de lista José “Nato” Ojeda para jurar como Diputada Nacional por Tierra del Fuego y en declaraciones a la prensa aseguró que “Gustavo Melella va a poder contar conmigo” a la hora de aprobar leyes y presentar proyectos que beneficien a Tierra del Fuego “Como gobernadora, diputada o senadora nunca puse palos en la rueda. Siempre soy propositiva, activa, me gusta trabajar, disfruto del trabajo, de la política, de la gente y voy a ayudar a Gustavo Melella como he ayudado a los otros gobernadores”, indicó Bertone. Además destacó que “quizás pueda ayudarlo más, porque vamos a tener a Alberto Fernández que va a dar respuestas a las solicitudes, a los pedidos, a las inquietudes de los fueguinos. Durante el gobierno de Alberto, todo será más fácil”, no dudó en afirmar. Tras la jura, publicó en las redes “Con la emoción de ser parte de la Argentina que vuelve a ponerse de pie juré como Diputada de la Nación. Como lo hice siempre, como en estos cuatro años de gobierno en nuestra Provincia, esta banca es de las fueguinas y los fueguinos de quienes seré su leal y orgullosa representante”. La sesión preparatoria comenzó a las 13.02 en el Congreso, conducida por el diputado Gonzalo Del Cerro, en la que prestaron juramento los legisladores que resultaron electos en octubre pasado. Además, se votaron las nuevas autoridades de la Cámara baja. Allí Sergio Massa fue designado como el nuevo presidente de la Cámara. Con la jura de los nuevos diputados comienza a delinearse el recinto que debutará el próximo 10 de diciembre, el cual estará marcado por la fuerte polarización entre los bloques mayoritarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

