La Anmat prohibió la comercialización de productos alimenticios, cosméticos, domisanitarios y médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de comercialización de una serie de productos alimenticios, la prohibición preventiva de uso y comercialización de varios productos cosméticos y la prohibición de uso y comercialización de productos domisanitarios.

El organismo que se encarga de la autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos para garantizar su eficacia (que cumplan su objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico), seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (que respondan a las necesidades y expectativas de la población), publicó en el Boletín Oficial de hoy ocho disposiciones con las prohibiciones.

Disposición 1295/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Miel”, marca: El Colmenar San Marcos, RNPA N° 04-038221, elaborada y fraccionada por: Establecimiento Cerro Chico, RNE N° 04-003813, así como de todo alimento del RNE citado”.

Disposición 1297/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Salsa a base de miel, azúcar y jugo de limón” marca: Terra Miel, así como todo otro producto de la marca Terra Miel”.

Disposición 1298/2017. Prohibición de comercialización. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Tomates Triturados”, marca Parnaso, RNE N° 13-005854, RNPA N° 025-13037601, así como de todo alimento del RNE citado”.

Disposición 1292/2017. Prohibición preventiva de uso y comercialización. “Prohíbese preventivamente la comercialización y uso en todo el territorio nacional de todos los lotes y en todas sus presentaciones de los productos rotulados como: – HAIR SPRAY Tinte para el pelo en aerosol, Net wt: 85 g, Importador: Cotishop, Dirección: Lavalle 2248 Cap. Fed., Made in China y HAIR SPRAY Temporary spray on hair color – shampoo out, Net wt 85g, codificado con las siglas 9418-1, Made in China; ambos productos cuyos rótulos se encuentran en español y carecen de datos de inscripción del producto a nivel nacional (n° de legajo del establecimiento importador Resolución N° 155/98) y datos del responsable de la comercialización”.

Disposición 1301/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional del siguiente producto: “UNO Paño Seco Jabonoso, Lote: 1177, Venc: 09/20, Fabricado en Argentina por Sigmaline SRL para Guanta SA, guanta@guanta.com.ar; cuyo envase carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante ANMAT (N° de legajo del establecimiento elaborador y Res. 155/98), listado de ingredientes y contenido neto”.

Disposición 1293/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese el uso y la comercialización en el territorio nacional todos los productos rotulados como “Destapacañerías PENETRIT, destapa y limpia cañerías, desagües y cloacas, contenido neto: 500 CC y 1000 CC, RNE N° 010046451″ sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase y “Destapacañerías AX6, PENETRIT, contenido neto 1 litro, RNE N° 010046451″ sin datos de RNPUD, de lote ni de vencimiento en su envase”.

Disposición 1294/2017. Prohibición de uso y comercialización. “Prohíbese en todo el territorio nacional el uso y comercialización de todos los lotes de todos los productos domisanitarios marca Magic Clean, en cuya etiqueta figure como elaborador y/o fraccionador y/o distribuidor el domicilio de la calle Mons. Marcón N° 5179, de la localidad de La Tablada, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”.

Disposición 1300/2017. Prohibición de uso y distribución. “Prohíbese el uso y la distribución en todo el territorio nacional del producto médico: “Bomba de infusión continua para alimentación parenteral, marca VOLUMAT”, Identificada con el número de serie 21248505.

Fuente: La Nación

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.