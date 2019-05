Macri convocará a Cristina Kirchner

El Gobierno del presidente Mauricio Macri convocará esta semana a la senadora y ex-jefa de Estado, Cristina Fernández Kirchner para avanzar en un acuerdo político sobre “diez consensos básicos” para el futuro, con la idea de darle una señal a los mercados financieros y a eventuales inversores.

El objetivo del Gobierno es sumar a la principal dirigente de la oposición (por caudal electoral) a la lista de opositores que se comprometan en “políticas de Estado”, después de haber convocado ya a Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Roberto Lavagna, los cuatro con pretensiones presidenciales.

La convocatoria a Cristina fue confirmada en la mañana de este lunes por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Esta convocatoria no tiene que excluir a nadie y por supuesto Cristina Fernández de Kirchner representa una parte importante del electorado de la Argentina”, dijo el funcionario.

Frigerio agregó en declaraciones a radio La Red que la senadora “tiene que formar parte de esta mesa” en la que el oficialismo y la oposición tienen que consensuar “qué cosas no van a formar parte de las discusiones electorales, con qué cosas que no se joroban”

Al ser consultado sobre cuándo van a convocar a la expresidenta, el funcionario respondió: “Probablemente esta semana, a título personal o a través de los miembros importantes de ese espacio político” que es Unidad Ciudadana, el partido que reemplazó al otrora Frente para la Victoria creado por Néstor Kirchner y Alberto Fernández.

Frigerio aseguró que él no sería “tan categórico” para describir el rechazo expresado por Massa y Lavagna a los diez puntos establecidos por el Gobierno y enviados a los opositores para que se sumen. Ambos dirigentes se quejaron de haberse enterado por la prensa de la iniciativa y la tildaron de una “avanzada marketinera” de Cambiemos.

“De hecho todavía no nos sentamos a conversar. Es difícil plantear por sí o por no algo que aún no fue motivo de diálogo. Esto intentó trabajarse sin que tomara estado público a partir de la semana pasada y lamentablemente se filtró y para aquellos que aún no habían sido convocados la primera reacción no fue la mejor”, dijo el funcionario.

Y expresó que él entiende que a lo largo de esta semana y de la siguiente se va a poder sentar a negociar “con todos” y que en ese diálogo van a encontrar un consenso mayoritario para alcanzar “acuerdos mínimo y básicos de Gobierno”.

Los diez puntos: Frigerio aseguró que los diez puntos planteados por el Gobierno pueden ser modificados dado que esa lista confeccionada por Cambiemos “no es un contrato de adhesión ni un decálogo de verdades reveladas” sino “sólo el inicio de una conversación para llegar a acuerdos básicos para solucionar problemas que la Argentina aún no ha podido resolver”.

“Sobre la Argentina hay muchas dudas, sobre todo en el exterior, respecto de que nos podamos poner de acuerdo en algunas pocas cosas que son determinantes para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer ese esfuerzo y en consecuencia hay que hacer ese esfuerzo”, dijo.

El funcionario dijo que no comparte que el Gobierno se haya acordado “tarde” de convocar a la oposición para un acuerdo mínimo de políticas de Estado, aun cuando ya pasó el 85% del mandato del presidente Macri.

“Depende de cómo uno lo visualice. El Presidente ya hizo un llamado al consenso en el CCK hace poco más de un año y tampoco tuvo muy buena recepción. Las cosas tienen su proceso de maduración. Y hago la comparación con el equilibrio fiscal: después de mucho tiempo y una larga negociación recién el año pasado alcanzamos un Presupuesto equilibrado”, finalizó Frigerio.

