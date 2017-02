Macri dio marcha atrás con el Correo y las jubilaciones

En una dura conferencia de prensa donde recibió varias preguntas sobre los problemas económicos que atraviesa la Argentina y el impacto de los aumentos de tarifas en el bolsillo, el presidente Mauricio Macri anunció que instruyó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a volver a “foja cero” sobre el polémico acuerdo con el Correo Argentino, que involucra a su familia.

Ahora el Gobierno buscará un nuevo acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A. en el expediente judicial que instruye el concurso preventivo.

Con respecto a las modificaciones en la forma en que se calcula el aumento semestral previsto por ley para los jubilados, el jefe de Estado anunció que darán marcha atrás con la resolución. “Volvamos a foja cero, encontremos a este problema una solución integral de este problema de 14 años que heredamos”, dijo.

Macri aseguró que también le pedirán al Congreso que le pida a la Auditoria General de la Nación (AGN) un informe sobre la situación del la disputa entre el Correo Argentino y el Estado.

“Sobre el tema del Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero estamos en un año electoral, tengo que reconocer que faltó algo de mi parte porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares de crear un fideicomiso ciego, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda de que vengo a trabajar para ustedes y personas que no conozco se ocupan de mis cosas, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta del Correo donde el concesionario era mi padre”, publica el portal Asteriscos.

“Lo del Correo nunca se llegó a concretar, nadie pago, nadie condonó, está en una instancia judicial. La SIGEN hubiera actuado si el ministro hubiera llegado a terminar: no terminó. No hay hecho consumado, no se pago, no se cobró, no se condonó, está todo en proceso y ahora vuelve todo a foja cero”, recalcó Macri.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.