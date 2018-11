Mandatarios Justicialistas se reunieron para consolidar fuerzas en una “Alternativa Federal”

Los referentes del Justicialismo menos cercanos al Kirchnerismo se reunieron ayer en Buenos Aires para analizar la situación del país y avanzar en la construcción de una alternativa electoral para el 2019.

El encuentro realizado ayer en la Casa de Entre Ríos reunió a los Gobernadores Gustavo Bordet, que oficio de anfitrión; Rosana Bertone, Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta), al Senador por Río Negro y jefe de la bancada del PJ en la Cámara Alta del Congreso Nacional, Miguel Pichetto y a Sergio Massa del Frente Renovador.

Los integrantes de la mesa de trabajo de “Alternativa Federal” emitieron un documento en el que precisaron que se trató de “una reunión a favor de Argentina y de los argentinos” y que la conformación de este espacio “no es estar juntos simplemente, es trabajar juntos, algo que no podríamos hacer por separado: construir la alternativa de futuro que Argentina necesita”.

En el escrito toman distancia tanto de la anterior como de la actual gestión de Gobierno. “Somos opositores porque el país tiene derecho a una alternativa al ciclo cumplido del pasado y al fracaso del Gobierno de Macri, que nos impone un camino equivocado, doloroso. La Argentina necesita otro camino, mirando hacia el futuro. Esta es nuestra prioridad. Esto nos convoca y por ello trabajaremos”.

De todas maneras, y tal vez como un mensaje dirigido al interior del peronismo, en el documento afirmar que “es más importante el objetivo que nos une que las diferencias y matices”, y que “hay que construir desde la generosidad y esfuerzo de todos”, ya que “es momento de hacer posible la esperanza para todos los argentinos”, porque “los trabajadores, las PyMEs, los jubilados, los estudiantes, las familias, necesitan otro rumbo y vamos a hacer posible este derecho y esta esperanza”.

Plantearon como objetivo “trabajar para ofrecer una Alternativa Federal, desde la generosidad y el convencimiento de que nuestro país tiene derecho a otro Gobierno, otro camino y otro futuro”.

Respecto al escenario electoral, los dirigentes indicaron que hay que dejar de hablar de personas y personalismos, para hablar de los problemas de los argentinos. “Primero las ideas y las soluciones, luego los nombres”, apuntaron.

También sostuvieron que al Gobierno de Cambiemos “le conviene que estemos en campaña, que discutamos nombres, candidaturas, fórmulas y no que hablemos sobre los problemas que tiene Argentina, que son muchos y muy graves”, y que para no entrar en ese juego “nosotros queremos hablar del 150% de inflación acumulada en los últimos tres años, del 100% de devaluación a lo largo del 2018, de la caída de la economía interna y de su fracaso”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

