Ojeda a Marcos Peña: “Condenan a Tierra del Fuego a un estallido de la administración y de la provincia toda”

El senador fueguino José “Nato” Ojeda le dijo hoy al jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña en su paso por el Congreso, que los anuncios efectuados ayer por el ministro de hacienda sobre la eliminación de impuestos a las importaciones de productos electrónicos “condenan a Tierra del Fuego a un estallido de la administración y de la provincia toda”. Le dijo que aguardan una convocatoria a dialogar antes de que el proyecto se envíe al Parlamento.

“Tenemos varias preguntas en el tintero, pero esto dejó de tener importancia a partir de los anuncios de ayer del ministro de hacienda -comenzó diciendo Ojeda en su intervención ante Peña-. Porque después de una reunión de los gobernadores con el presidente de la nación, donde se habló de diálogo, de consenso, al otro día, a través de un anuncio del ministro de hacienda nos enteramos que condenan a Tierra del Fuego a un estallido de la administración y de la provincia toda”.

“No es cierto que se ha llamado a nadie a hablar sobre este tema -dijo el parlamentario-. Por algo ayer la gobernadora de Tierra del Fuego se puso a la cabeza de este tema y le pedía al señor presidente una reunión, porque no habían sido consultados. Y atrás de la gobernadora se encolumnó toda la fuerza política de Tierra del Fuego: los intendentes, los diputados, los concejos deliberantes; todos están sacando informes, pidiendo explicaciones, sacando declaraciones. Porque es gravísimo que se le quiten los impuestos a las importaciones a los productos electrónicos”.

“Usted hablaba de sueños -le dijo al jefe de gabinete-. Bueno, le comento que los sueños hoy en Tierra del Fuego son pesadillas, señor ministro, porque estamos muy preocupados. La eliminación de impuestos internos para celulares, televisores, que tributaban el 17% y pasan al cero, implica que los productos que se fabrican en Tierra del Fuego ya no tienen sentido de ser fabricados”.

Ojeda recordó que “en 2015, en las fábricas, trabajaban 14 mil personas en puestos directos; en puestos indirectos, 30 mil personas. Con esto hacemos que la cantidad de población que dependían de esta actividad era de 100 mil personas. Hoy la cantidad es de 12 mil personas que tienen que ver con esta actividad fabril; 25 empleos entre los directos e indirectos”.

Advirtió que con la baja del impuesto interno se dejarían de fabricar los celulares, los tv y los displays, los aires acondicionados “Todo esto implicaría la pérdida de alrededor de 9.600 puestos de trabajos directos, 16 mil entre directos e indirectos, y entre 50 y 60 mil personas afectadas por esta medida. Ahora, nosotros nos preguntamos cómo hacemos. Con esta cantidad de gente fuera del sistema laboral la provincia no es viable, los gobiernos provinciales y municipales no se pueden hacer cargo de esto, más aún que por un acuerdo no podemos incrementar la cantidad de empleados públicos. ¿Qué tipo de actividad piensan promocionar para suplantar estos 16 mil puestos de trabajo?”, preguntó.

“La medida tiene consecuencia directa e inmediata: la pérdida del empleo, el incremento de conflictos sociales y políticos, la reducción de la recaudación provincial y del presupuesto que le toca a la provincia de Tierra del Fuego del 2018 -afirmó-. Y ante la posible sentencia adversa sobre los fondos del conurbano, implicaría que la provincia dejaría de percibir entre recursos propios y coparticipables, 4.100 millones de pesos. La disminución de inversión productiva en la isla y de la inversión en general, por la baja de la población consecuente. Hay muchos argentinos que han ido con sus sueños a Tierra del Fuego y hoy con estas medidas los ven truncados”.

El senador sostuvo que “enfrente, en Puerto Williams, vemos que la República de Chile está apostando a un crecimiento, de tal manera que pueda ser la ciudad más austral del mundo. ¿Le vamos a mandar la mano de obra desocupada de Argentina para cubrir los puestos de trabajo?”.

“¿Cuál es el plan estratégico del gobierno nacional para con nuestra provincia? -cuestionó-. A nosotros nos llevó décadas pelear por la 19640, con idas y venidas, marchas y contramarchas. Y bajo ningún punto de vista vamos a permitir que en cinco minutos, de golpe y porrazo, esto se venga abajo. Nosotros teníamos en mente el vencimiento de la ley en el 2023 y lo íbamos a discutir. Sin embargo nos encontramos con estos anuncios”.

Finalmente, Ojeda aseguró que “estamos dispuestos como siempre al diálogo”. “Tanto los senadores como los gobernadores y en especial la gobernadora de Tierra del Fuego, hemos sido garantía de institucionalidad en estos dos años difíciles que hemos transitado, ustedes como gobierno nacional y nosotros como gobierno provincial -agregó-. Si nos llaman al diálogo vamos a estar. Pero no nos han llamado. Estamos a la espera”.

“Sinceramente, esperamos que este diálogo se dé. Que lo que se anuncia sea lo que se haga. Porque Tierra del Fuego está esperando poder seguir con sus sueños”, finalizó. Fuente: Sur 54

