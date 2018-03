“Por un celular del or.. hay que pagar cuatro veces más de lo que realmente vale”, se quejó Fantino

La situación de la industria en la provincia de Tierra del Fuego suele ser un tema recurrente en algunos programas televisivos de gran repercusión a nivel nacional, como es el caso de “Animales Sueltos”, el resumen de actualidad política que se emite todas las noches por Ámerica, conducido por Alejandro Fantino.

Sin embargo, ayer el periodista y relator futbolístico le dedicó una buena parte de su magazine radial de las tardes -Fantino 910, por radio La Red- a analizar los elevados precios de los productos electrónicos y electrodomésticos que se comercializan en el país, y mostró su marcado malestar por la coyuntura, en el marco de una mudanza que debe realizar, después de más de 10 años.

“Están todos locos. Tengo una heladera de hace 10 años, se le quemó la plaqueta como 17 veces, que cambiarla cuesta 8 mil pesos. Hoy una heladera doble puerta, más o menos grande cuesta entre 65 y 120 mil pesos. Están absolutamente enfermos de la cabeza”, arrancó, con la usual vehemencia que lo caracteriza.

En ese sentido, la discusión con los miembros de la mesa llevó obligadamente a tocar la delicada situación industrial en la isla, muchas veces abordada “livianamente” por los distintos medios nacionales, sin un análisis más profundo de los motivos de base sobre los que ésta se sustenta.

“La verdad, me tienen las p… infladas con los precios en la Argentina, estoy harto. Una heladera de m… que te ensamblan acá, te cobran 90 lucas. Si me la puedo traer de afuera por 800 dólares, me la traigo. Aparte, si la compraste en Alabama y te sale mal, te queda cerca para ir a protestar”, ironizó el ex conductor de “El Show de Boca” y “Mar de Fondo”.

Y fue más allá, al parafrasear al controvertido economista José Luis Espert, quien -meses atrás- había señalado que la pérdida de 10 mil puestos de trabajo en Tierra del Fuego “es un costo que hay que pagar”, además de considerar que generar empleo en la provincia “es un curro y perjudica a los consumidores”.

“Ojalá que sigan con los mismos puestos de laburo en la isla y que sumen más. Pero según Espert, Tierra del Fuego es un coto de caza creado por el kirchnerismo, para que se hagan millonarios ciertos empresarios prebendarios. Lo dice en su libro “Argentina devorada”, expresó Fantino.

Y remató: “Yo te entiendo, sinceramente, muchos compatriotas están trabajando y no quiero que se quede sin laburo nadie. Pero tampoco la gente puede estar pagando una guasada por un celular del orto en Argentina, cuatro veces más, o un televisor, o una heladera 4 ó 5 veces más. Llega un momento en que decís: Dale, ¿cuál es la solución?.

Fuente: Infofueguina

