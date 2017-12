Reforma previsional: “La Ley no es mala. Hay que estudiarla”, aseguró Stefani

El diputado del PRO Héctor Stefani consideró que lo sucedido en el día de ayer en el marco de la sesión que pretendía aprobar la reforma previsional, “fue una muestra de todo lo que no tiene que pasar en una Institución como el Congreso”.

En dialogo con Fm La Isla, el parlamentario nacional dijo que la reforma previsional, “la verdad es que la Ley no es mala. Hay que estudiarla y se van a dar cuenta que tiene algunas cosas que son positivas”.

En este sentido aseguró que, “la fórmula de cálculo anterior es un invento para resolver cuestiones algunos Instituto que no funcionaban en la Argentina”

Stefani expresó que, “el País está en una situación crítica, está en crisis de hace tiempo y esta crisis no es sólo económica, es mucho más profunda, es política, es social.” Y detalló que, “hace 10 años que tenemos chicos que están saliendo de la escuela” y no están preparados “ni para ir a una facultad ni para meterlos en el sistema productivo”.

Ante este panorama, evaluó que, “se sale corrigiendo algunas cuestiones que hay que corregir, que por supuesto que son duras y que hay que hacer que ese impacto sea el menor posible, sobre todo en la población que está más desprotegida”.

“El espacio Cambiemos es el último que quiere perjudicar a los jubilados, no se olviden que nosotros somos los autores de la reparación histórica y las PUAM (Pensión universal del adulto mayor”), justificó.

En cuanto a la situación que se vivió en el Congreso dijo que, “era una banda de patoteros que querían ir a las manos” y resaltó que, “es una Institución que es un pilar de la Democracia, que hay que cuidarla”.

“A mí me dio vergüenza el primer día que fui, cuando llego al Congreso le dan 4 fórmulas para jurar y después escuchas a Diputados que juran por la formulan que te dan en el congreso y siguen, por esto, por lo otro”, recordó y agregó que, “los Diputado que somos los que tenemos que sancionar leyes, no podemos respetar una norma mínima”.

Consultado por el operativo de seguridad dispuesto, indicó que, “desde el punto de vista de la seguridad no me voy a poner a opinar si era necesario o no era necesario “, pero reiteró que, “tiene que prevalecer que el congreso funcione como institución”.

“En la Argentina tenemos algunos problemas porque tenemos gente encapuchada con palos que realmente pueden hacer mucho daño, para que una Institución como esa (el Congreso) no funcione”, aseguró en el portal Actualidad TDF de la ciudad de Río Grande.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.