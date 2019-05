Rodríguez y Gliubich se reunieron con Bullrich

Los candidatos a la gobernación por Tierra del Fuego por el espacio Ser Fueguino Juan “Pipo” Rodríguez y Fernando Gliubich fueron recibidos por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, quien estuvo acompañada por el Secretario de Gestión Federal de la Seguridad, Ingeniero Enrique Thomas.

El encuentro se dio luego que los referentes de Ser Fueguino recorrieran distintos puntos de la provincia a lo largo de las tres ciudades y pudieran percibir ciertas necesidades por parte de los vecinos, las cuales fueron trasmitidas a la Ministra de Seguridad.

Entre los temas puntuales que preocupan a los vecinos y los candidatos, se encuentran la falta de seguridad, el incremento de las adicciones, el narcomenudeo, como así también la gran preocupación que tienen las familias fueguinas en relación al consumo de drogas en los ámbitos públicos por parte de los jóvenes, además de los incesantes robos que se observan a diario, y que se han incrementado en el último tiempo.

Durante la reunión, los candidatos de Ser Fueguino les plantearon a la Ministra Bullrich sus inquietudes y preocupaciones en materia de seguridad, como así también respecto de la lucha contra el narcotráfico en la provincia, intranquilidades que fueron trasmitidas por la comunidad fueguina, y a la cual hay que comenzarle a darle solución inmediata.

Al respecto el candidato a Gobernador Juan ‘Pipo’ Rodríguez sostuvo que “la sintonía con la Ministra Bullrich ha sido total, me sorprendió gratamente el nivel de conocimiento que tiene de todo lo que pasa en nuestra provincia, donde ella marca un antes y un después en materia de seguridad en el país, debido a que el modelo que implementa puede ser aplicado en escala a nuestra provincia”.

Asimismo resaltó que “la mayoría de las actividades que se bajan desde Nación están siendo invisibilizadas por el gobierno provincial, a pesar de que las toman como enteramente propias”, dijo, al tiempo que criticó que “no está bien apropiarse de logros que, sin la intervención decidida del gobierno nacional, no hubieran sido posibles”.

Además Rodríguez aseguró que “desde la gobernación reformulará los planes de estudio en sintonía con el modelo de seguridad republicana que implementa la Nación”.

En este sentido el candidato a Gobernador sugirió a las actuales autoridades de la provincia que “analicen la posibilidad de la incorporación de las pistolas Taser, donde con la debida capacitación, se pueden usar estas armas no letales, dado que cuando la Nación avanzó en esta implementación, dejó abierta la posibilidad a que cada provincia pueda también implementar su uso”.

“Con tres meses de formación, el Estado no puede otorgar títulos habilitantes a los nuevos miembros de la policía”

La formación y capacitación de la policía también estuvo presente durante el encuentro, para lo cual el candidato a Vicegobernador Fernando Gliubich planteó que “con tres meses de formación, el Estado no puede otorgar títulos habilitantes a los nuevos miembros de la policía, cuando desde Nación se ha implementado un mínimo de nueve meses para la formación y capacitación de agentes”.

Además Gliubich también mostró gran preocupación por “el avance del ‘paco’, y de la violencia asociada a la droga que en los últimos años ha venido aumentando en la provincia, por lo cual junto a Nación hablamos de la necesidad de forjar una estrategia consensuada y en común para avanzar contra el narcomenudeo”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.