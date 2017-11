“Son bestias, unos grasas”: Viralizan el audio de una cirujana que se queja porque sus vecinos toman mate

Un desopilante audio comenzó a difundirse en las últimas horas en el que se escucha a una cirujana totalmente enojada por sus vecinos. Sin embargo, lo particular es cómo la profesional trata al resto de los inquilinos.

Ella, según lo que describe en el audio, vive en Palermo pero le compró un departamento a su hija de 15 en Nordelta: “Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral”. A lo que agrega: “La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos”, consignó el sitio Telefé Noticias.

A ella lo que le perturba son los vecinos, ya que: “A mí no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”.

Además, dice: “Yo soy una mujer normal, pero tengo ciertos valores morales y me molesta ver a un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata”.

Para finalizar describe a sus vecinos: “La gente es de décima categoría, son unos grasas”.

