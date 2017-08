Ya son 14 las víctimas por los atentados en Barcelona

La cifra de muertos por el ataque del jueves en Barcelona subió a 14 por el deceso de una de las personas que fue atropellada en el paseo marítimo de Cambrils, al sur de Barcelona. Los cinco autores del ataque fueron abatidos por la policía.

La milicia radical Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado que golpeó al corazón de Barcelona y mató al menos a 14 personas, a través de un comunicado citado por la agencia de noticias Amaq, muy cercana al grupo armado y reproducido por Site, un reconocido portal de internet que releva información sobre organizaciones extremistas.

“Los autores del atentado de Barcelona son soldados del Estado Islámico y llevaron a cabo la operación en respuesta a los llamados para atacar a los estados de la coalición”, señaló la agencia, citada por el sitio de internet especializado SITE. En un breve comunicado difundido por la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no se verificó, la agencia señaló que “una fuente de seguridad afirmó a Amaq que los autores del ataque de Barcelona son soldados del Estado Islámico”. No obstante, las autoridades españolas aún no confirmaron si se trató de más de un atacante.

Dos personas fueron detenidas en relación con el atentado, según anunció Puigdemont en una conferencia conjunta con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

Entretanto, fuentes policiales dijeron a la agencia de noticias EFE que uno de los detenidos sería Diss Oukabir, un joven de origen magrebí que podría haber alquilado el vehículo con el que se cometió el ataque.

Además, la Policía regional desmintió que un sospechoso se hubiera atrincherado en un bar del centro de Barcelona, como se había difundido en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

El suceso ocurrió pasadas las 10 del mediodía hora de Argentina (15 de España) cuando una furgoneta blanca arrolló a varias personas que paseaban por las Ramblas, uno de los lugares más concurridos y turísticos de esta ciudad del noreste de España.

Al parecer, la furgoneta causante del atropello partió de la estación de metro de las Ramblas, circuló por el carril central de esta avenida e impactó contra varios vehículos en el recorrido, que terminó prácticamente en la entrada del Liceu (la ópera de Barcelona).

Fuente: Télam

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.