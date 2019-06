Acosta: “Todavía no me cae la ficha”

La legisladora electa de FORJA, Mónica Acosta, fue consultada por la jornada de ayer en Radio Provincia. “Nos fuimos a acostar bastante tarde, como a las seis y media de la mañana. Fue una jornada con muchos condimentos y todavía no me cae la ficha, porque veníamos con mucha angustia atragantada. Sabíamos que la fuerza del pueblo iba a poner un manto de claridad sobre el rumbo a seguir, pero es innegable que existió mucho nerviosismo. A último momento se cambiaron las reglas de juego y sabíamos que no daban los tiempos como para dar una capacitación previa de cómo votar. La gente consultaba todo el tiempo, muy nerviosa, y creo que también se expresó eso en la elección. Los héroes de la jornada fueron los fiscales, sin lugar a dudas, y todo el trabajo previo”, dijo.

“Todavía no pude felicitar al futuro gobernador porque estuvimos todo el tiempo pendientes de lo que pasaba. Estuvimos aguardando los resultados hasta altas horas de la noche con los compañeros y compañeras militantes y también con los vecinos”, relató de la agitada madrugada de hoy.

Respecto de la posibilidad que le dieron los votantes de acceder a una banca, sostuvo que “para mí es un orgullo enorme y un gran paso hacia una responsabilidad superior. Es un escalón más de nuestra lucha, para hacerla confluir con la plataforma que nos propusimos, que tiene el centro en la ampliación de la matriz productiva y la creación el empleo”.

“Ahora no solamente voy a estar peleando por los puestos de trabajo de nuestra cooperativa sino por todo lo que falta reconstruir y ha sido tan dañado con las políticas de estos últimos cuatro años”, planteó.

Con muchos votos en blanco nuevamente en los cuerpos colegiados, reiteró que “para la gente fue una confusión. Fue a definir la elección a gobernador y el resto no preocupó. Tenemos que tratar de que la próxima Legislatura juegue un papel preponderante, porque hoy en la vida práctica la gente no siente que le aporte nada”.

De cara a la larga transición a diciembre, indicó que “no hay tiempo para descansar, hay que ponerse a laburar rápidamente y esperar también que las condiciones nacionales nos acompañen un poco más. Sigo pensando que hay que construir una fuerte autonomía provincial y creo que los números le dan legitimidad a todos como para que pongan por delante el modelo de provincia que todos los fueguinos nos merecemos vivir”.

