Acusado del crimen de Nilda Núñez dice que “todo está armado”

El único imputado por descuartizamiento y homicidio de Nilda Núñez ocurrido el año pasado en Tolhuin, por primera vez hizo declaraciones públicas y dijo que no está vinculado a la causa, que todo “está armado”, “No hablé antes porque “mis hijos estaba amenazados”, indicó Aldo Nuñez y aseguró que el responsable del hecho es “el policía Darío Harrington”. “Soy yo el que necesita una explicación, saber qué pasó con mi mujer”, dijo.

A poco de que comience el juicio para esclarecer lo sucedido en el brutal femicidio del que fue víctima Nilda Núñez, el único imputado, Aldo Javier Núñez manifestó que, “todo lo que se me está imputando no es verdad, lo que dicen que yo hice”.

Consultado sobre cuál es la versión sobre cómo murió Nilda, indicó que “en el momento del allanamiento me sacan de la casa y supuestamente encontraron una parte de un ser humano debajo de la cama y la otra parte estaba en un descampado a 5 cuadras de ahí”.

Dijo no saber qué pasó y aseguró que “soy yo el que necesita una explicación, saber qué pasó con mi mujer”.

Núñez recordó que, “estaba durmiendo con mis hijos en mi casa, si yo hubiera sabido que había un cuerpo ahí, que en cualquier momento me iban a allanar la casa, no hubiese estado en la casa”, explicó y reiteró que no sabe cómo llegó el cuerpo a ese lugar.

También fue consultado sobre las pericias que indican que existen unos guantes que tendrían ADN de él y de Nilda, dijo que, “así dicen, pero cómo va a haber un ADN mío si yo nunca la toqué a mi mujer”.

Consideró que es “obvio que van a querer tapar todo, porque son gente de poder”, y agregó que se trata del “hermano del legislador Harrington”.

“Estuve leyendo mi causa y vincula totalmente a Harrington que tenía una relación con ella amorosa, a escondidas”, justificó.

“Yo sé que todo está armado”, afirmó y se excusó de haber tardado en hacer pública su versión debido a que “tenía temor por mis hijos”.

En este sentido aseguró que recibió amenazas, “en el momento que me esposaron y me tiraron en el piso, en el allanamiento, apuntando con un arma, diciéndome que mis hijos iban a desaparecer también”.

Núñez asevera que, “la última vez que la vi fue el 20, cuando salía de la casa, cuando ella misma me pide que por favor me quedara con mis hijos y que ella quería salir unos días de Tolhuin. Me dijo que iba para Río Grande con una señora, una tal Marta”.

Consultado sobre el tiempo que tardó en radicar una denuncia de paradero, sostuvo que la realizó, “después de dos semanas, en el momento no lo hice confiando en que ella salió de la casa tranquila con un bolsito”.

Por ultimo aseguró acerca de los elementos probatorios que, “todo fue plantado por la policía, por querer tapar, por no dejar una mala imagen del policía que es Darío Harrington”.

Fuente: Crónicas Fueguinas

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.