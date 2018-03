Allanaron el Valle de Lobos para determinar el estado de los perros alaskanos

Alrededor de las 13.30 efectivos de la Comisaría Tercera se hicieron presentes en el Centro Invernal Valle de Lobos con una orden de allanamiento del juez Javier De Gamas Soler, para proceder a verificar el estado de los perros Alaskanos.

El procedimiento se hizo en el marco de la causa penal iniciada por la denuncia que efectuó la protectora “Patitas Tolhuin” contra el centro invernal en la persona de Walter Cayo, encargado de dicho predio.

Además de la Policía Científica, que realizaron tareas técnicas de rigor, la justicia requirió la presencia en el lugar del área de zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia y del departamento de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia como también del SENASA.

La oficial de Policía explicó a Cayo y a los demás presentes, que el juez de Gamas ordenó el allanamiento del Centro Invernal Valle de Lobos cito en Ruta 3, kilómetro 30, causa N° 36.113/2018 caratulada “Cayo Walter por infracción a la Ley 14.346” que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur.

Puntualmente el procedimiento se realizó “a efectos de constatar la cantidad de canes involucrados y efectuar un completo informe médico veterinario, tendiente a determinar su raza, naturaleza, temperamento, etología, etcétera. Además del peso, estructura, porte y estado de salud, sugiera las medidas pertinentes con el objeto de garantizar su bienestar y toda otra circunstancia que resulte relevante para la investigación”.

Cabe señalar que algunos de los profesionales presentes, que pidió reserva, señaló que a simple vista la mayoría de los perros aparentaban gozar de una salud normal, sin evidencia de malos tratos y sin signos aparentes de desnutrición. No obstante sí había algunos, en un número reducido, que aparentaban estar enfermos, pero por alguna enfermedad no precisada a causa de su avanzada edad.

No obstante más allá de esto toda la información del peso, y del estado general de los animales, será comunicada al juez de Gamas Soler en un informe pormenorizado que deberán elaborar los integrantes de zoonosis tanto del Ministerio de Salud como de la Municipalidad de Ushuaia en las próximas horas.

