Altas médicas: “Pejudica a los docentes suplentes que trabajaron todo el año”, dijo Gorbacz

Respecto del relevamiento iniciado por las altas médicas en licencias por largo tratamiento en el escalafón docente durante diciembre, el Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz indicó que “es una práctica que evidentemente viene desde hace tiempo y los números no mienten porque no hay razón desde el punto de vista de la salud pública para explicar que en diciembre se curan el doble o triple de personas que el resto de los meses del año, eso no existe”.

Gorbacz explicó que “en el escalafón seco la licencia no es necesariamente a fin de año, se da cuando la pide en cambio si un docente está enfermo todo el año y justo se le da el alta en el receso de fin de año igual no va a trabajar porque no hay clases”.

Para el Funcionario “es una maniobra que le permite salir de la provincia y ahorrar días porque son personas que no trabajan con licencias truchas y en verano no utilizan los días por enfermedad para no agotarlos, usan las vacaciones y después vuelven con certificados de enfermedad. Esto no perjudica al Estado, sino que perjudicando a los docentes suplentes que trabajaron todo el año”.

Sobre los profesionales médicos indicó que “ponemos el ojo en ellos, no solo en el docente, vamos viendo estadísticamente cuales son los profesionales que más prescriben licencias y hay cosas llamativas porque no hay razón que un psiquiatra que vive y atiende en la provincia en el sector privado hace diez licencias más que otro en la misma condiciones”.

“En algunos casos como son del sector privado le permite mantener el honorario del paciente, en otros oímos de médicos que prescriben a cambio de dinero, aunque no lo pudimos comprobar porque debe haber una investigación judicial” dijo el Jefe de Gabinete.

Para finalizar dijo que “vamos a revisar cada historia clínica laboral de estas personas que presentaron el alta, son unas 100 y de ser necesario pediremos un resumen de historia clínica”.

Fuente; Actualidad TDF

