Álvarez sobre compras secretas: “no se ha cometido ningún tipo de delito”

El ministro de Gobierno José Luis Álvarez se refirió a los rumores de alejamiento del vocal Diego Pascuas del Tribunal de Cuentas, en el medio de la polémica de los expedientes vinculados con las compras secretas de la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Ezequiel Murray y desvinculó ambos hechos.

Por Radio Provincia, confirmó que “hay una posibilidad de que presente la renuncia, pero no tengo la información de si se lo pidió la gobernadora o fue una presentación espontánea”, aunque fue tajante al despegar la dimisión del vocal del caso de las compras secretas.

Respecto de las denuncias en los expedientes que viene llevando adelante el bloque del MPF, indicó que “se está trabajando ahora desde la comisión de seguridad, que preside la legisladora Carrasco, para poder subsanar esto. Tenemos un amparo presentado por el legislador Villegas donde solicita copia de los expedientes, y hay un fallo de la justicia que dice que no se cometió ningún delito. Esto fue un error en la comunicación del personal que en ese momento tenía que ir a presentar los datos a la comisión de presupuesto, pero no hay nada extraño, no son gastos reservados, sino que se utilizó un sistema de expedientes secretos para la compra, pero los gastos no fueron reservados, porque no existen fondos reservados que no se rinden. Debo reconocer que fue un error nuestro en la presentación del presupuesto, pero no se trata de gastos reservados y hubo una negligencia en la comunicación”, manifestó el funcionario.

Remarcó que “los fondos están claramente imputados, tienen destino, no se ha cometido ningún tipo de delito, y lo que estamos discutiendo ahora es la utilización de un mecanismo”, sostuvo sobre la compra directa prevista para las compras secretas, cuando, según la oposición, correspondía una licitación o compulsa pública, como es el caso de las camionetas.

“De ninguna manera faltan fondos públicos y de esto hay que llevar tranquilidad a la comunidad.No faltan fondos públicos y esos 24 millones fueron utilizados para la compra de materiales que están claramente identificados. El dinero no falta y lo que hubo fue un error de comunicación”, insistió Álvarez.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.