Ampliación del puerto: “No se está cumpliendo con los plazos de ejecución de la obra”

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, adelantó a Radio Provincia que se está analizando la posibilidad de rescindir el contrato de ampliación de la obra del puerto, ante retrasos de la empresa que no podría justificar.

“Hasta el momento está en discusión y no se ha suspendido nada. Tuvimos la visita de autoridades nacionales hace un par de días y yo estuve la semana pasada en Buenos Aires porque no se está cumpliendo con los plazos de ejecución de la obra”, dijo.

Se está trabajando para tomar una definición. El compromiso era que para esta temporada tenía que haber por lo menos unos 50 metros de muelle y, al paso que va, vemos que no se va a concretar. Nosotros tenemos compromisos asumidos con líneas de cruceros que han cambiado su barco por uno de mayor porte que duplica la cantidad de pasajeros, y estamos todos preocupados porque tenemos que dar una respuesta”, subrayó.

La obra se encuentra paralizada hace más de 15 días. “La empresa hizo dos estudios de suelo y nosotros solamente brindamos el equipo técnico, porque el contrato, la certificación, está a cargo del estado nacional. Tratamos de colaborar para buscar la mejor alternativa. La decisión política es que la obra se hace, pero la empresa no está cumpliendo con los plazos de ejecución. En caso de rescisión del contrato, lo define Nación”, aclaró Lagraña.

Consultado sobre la justificación de la empresa, sostuvo que “acá no pasa por una situación económica porque Nación cumplió en tiempo y forma con el anticipo. Lógicamente si no hay avances en la obra, no va a haber certifiacaciones y por ende no va a haber pagos. La empresa no está cumpliendo con los plazos porque no pueden desconocer los riesgos que asumían”, manifestó.

En concreto, “se está evaluando una cesión de contrato y la otra alternativa es una nueva licitación”, concluyó.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.