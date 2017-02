Aporte solidario: “De no haber sido por estos recursos no se habrían abonado las jubilaciones”

El presidente de la Caja Previsional de la Obra social fueguina Rubén Bahntje, se refirió a las declaraciones del legislador Pablo Blanco quién insiste en retirar el aporte solidario, ya que no lo considera necesario. “De no haber sido por estos recursos no se habrían podido abonar las jubilaciones y el problema sería aún peor hacia adelante”, manifestó.

Bhantje aseguró que en el informe presentado a fines de año pasado en sesión se “mostró claramente que de no haber sido por estos recursos (aporte solidario) no se habrían podido abonar las jubilaciones y el problema sería aún peor hacia adelante”.

Además explicó por Radio Provincia que “crece la cantidad de jubialcioens y no crece la cantidad de aportantes. Desde enero de 2016 a enero de 2017 hay 475 nuevas jubilaciones, es casi un 8 % más, con la misma cantidad de trabajadores y la progresión sigue”.

“La fuente de financiamiento va a ser la que determinen los legisladores, puede ser el fondo solidario y puede ser también otra pero sale del presupuesto . Este ejercicio se sancionó en 21 mil millones de pesos y un poco más de 3000 mil millones es el pago de jubilaciones, es decir, el 15 % de ese presupuesto , otro 15 es para municipios entonces habrá que ver de este 70%, de donde se puede sacar para cubrir el pago de las jubilaciones”,sostuvo.

“Los legisladores podrán definir esos recursos desde donde se toman. Las exposiciones que ha hecho economía han sido muy claras, no hay números ocultos tampoco una caja donde se estén guardando recursos para por las dudas , los fondos se gastan en el mes”, afirmó finalmente.

