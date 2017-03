Aporte “solidario”de no afiliados: “No les estamos robando nada”, dijo Córdoba

El secretario general de ATE Carlos Córdoba respaldó el aporte forzoso que tendrán que hacer los trabajadores estatales “no afiliados a ninguna entidad sindical”, acordado con el gobierno provincial para el Escalafón Seco. Será una cuota solidaria extraordinaria del 1,9%, de los haberes de los trabajadores, por única vez, en marzo, agosto y noviembre de 2017, a favor de la ATE.”No les estamos robando nada, les decimos que sean solidarios”, manifestó.

Córdoba sostuvo por Radio Provincia que “se pueden dar muchas lecturas, nosotros nos basamos en la ley 23551, porque acá son solidarios nuestros afiliados cuando se da un aumento y el resto mira tranquilamente, el sindicato funciona por los afiliados, no es que el dinero lo pone la conducción”, remarcó.

“No sé cuál es el problema de que puedan poner algo”, consideró el dirigente sindical sobre quienes no están afiliados.

“El que quiera puede hacer lo que se le cante, pero en las fábricas entran y son todos afiliados; en comercio son todos afiliados, si entrás al SAT sos afiliado, entrás al banco y sos afiliado. Nosotros incorporamos cinco mil compañeros y se afiliaron mil”, cuestionó.

Además, informó que está prevista hoy una reunión del congreso de delegados del gremio, “y ellos dirán si está mal o no, y si tenemos que tirar todo para atrás para que el gobierno saque todo por decreto”, expuso.

“Yo entiendo el enojo, pero también tienen que entender el enojo de todos nosotros, cuando nos vapulean, nos dicen de todo. Sin un cargo gremial es imposible enfrentar al gobierno, a los legisladores, los diputados.Los aumentos salariales los discuten los sindicatos, no la asamblea general de todos los trabajadores”, indicó.

También añadió que “la representación de los que no están afiliados, somos los sindicatos. hemos hecho un montón de cosas y a nosotros ATE no nos paga, a mí el sueldo me lo paga el estado”, aseveró.

Además, observó que este descuento forzoso es “para el escalafón seco, por ahora”, deslizando que se podría extender al acuerdo salarial del escalafón húmedo y municipios.

Los trabajadores “tienen que estar afiliados, porque es la única herramienta que tenemos, si no te gusta la cabeza del sindicalista, hay que ir apretarlo y decirle que se mueva, muchos pasaron a planta permanente, cobraron el REPAS y no se afiliaron”, aseveró.

Por último destacó: “No les estamos robando nada, les decimos que sean solidarios con el sindicato porque el sindicato lo necesita”.

