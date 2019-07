“No nos da lo mismo cualquier presidente”, dijo Fonrradona

El candidato, junto a Fabiana Ríos, a Senador por el Partido Social Patagónico, Lisandro Fonrradona, en diálogo con radio Provincia, habló sobre el escaso debate que se está dando en torno a la campaña electoral y dijo que se debe a que el “silencio” es “una estrategia de la mayoría de los candidatos.

“Entendemos que por un lado no quieren decir qué es lo que tienen pensado hacer, lo cual es gravísimo y por el otro lado, ofrecen como propuesta de campaña, la obediencia a una boleta a presidente, entonces el interés de los fueguinos, está por fuera de su plataforma electoral”, aseveró.

En este sentido, atribuyó el silencio de las problemáticas de los fueguinos a “que no quieren decir qué es lo que van hacer”, entonces “quedan supeditados a la política de audiencia que puede ir en contra de los intereses de los fueguinos”. Porque, “sí dicen lo que van hacer, tienen que poner propuestas que van a tener que estar ligadas a compromisos con los fueguinos y no están dispuestos a hacerlo”. Para Fonrradona solo se habla de generalidades como “la causa Malvinas y la 19.640 y nada más”.

Sobre las elecciones, desde el Partido se aboga por acompañar a los fueguinos en las problemáticas y dar soluciones a través de las políticas públicas: “El Congreso está muy cerca, porque todo lo que se trate como ley, entra en nuestros hogares, en nuestra casa, en la cocina como políticas públicas”, por eso “entendemos que cada uno de los temas que es un problema o una problemática, un derecho o un futuro derecho para los fueguinos, tenemos que priorizarlo y tenemos que decirlo”.

El candidato a Senador criticó el servicio del gas y dijo que los ciudadanos se encuentran “en absoluta indefensión”.

En relación a la boleta corta que llevará el Social Patagónico, sostuvo la necesidad de “apuntar a las problemáticas de los fueguinos, pero no nos da lo mismo cualquier presidente”.

Dijo además que tienen un acuerdo con el “Frente Patriótico” de “Pino” Solanas pero que no han trabajado formalmente en el frente que lleva a la fórmula “FF” al ejecutivo aunque la prefieren:“ No vamos a apoyar a Macri bajo ningún concepto, por el otro lado tenemos la fórmula Lavagna- Urtubey que es una mala copia de Macri, entonces, no apoyamos la original mucho menos vamos a apoyar una mala copia y la que sí apoyamos porque entendemos y compartimos políticas públicas, es la de Fernández- Fernández”. Por ello, “no nos da lo mismo cualquier presidente”, porque “hemos padecido las políticas del macrismo…”.

Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/4br4wkhu31qm3cw/llisandro_f.mp3/file

