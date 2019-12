Arcando: «las mentiras que se han dicho me fortalecen cada vez más»

El gobernador Juan Carlos Arcando participó este viernes del acto por el 69 aniversario de la Base Aeronaval Ushuaia, realizado en el gimnasio de la mencionada institución.

El mandatario ponderó la importancia para Tierra del Fuego de la mencionada institución al recordar que “prácticamente con ella nació la ciudad de Ushuaia, lo mismo que Río Grande con el BIM 5, que llevó los primeros servicios a esa ciudad”. “Ushuaia nació cuando llegó el Comodoro Lasserre y a partir de ahí se toma como fecha fundacional de la ciudad, la creación de la Sub Prefectura, que tiene que ver con esta institución”, recordó, para señalar que “nosotros somos personas de paso y debemos preservar a las instituciones”.

Arcando expresó su satisfacción porque “el destino ha hecho que en el lugar donde estuve por primera vez cuando vine a Tierra del Fuego hoy esté participando de este acto, por circunstancias de la vida como gobernador, que es quizás ostentando el último cargo que tenga en la Provincia”. “Estar en este acto de aniversario de la Base Aeronaval Ushuaia es para mí un orgullo, por lo valores que me inculcó la Armada y que los he volcado siempre en mi quehacer diario”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Provincial.

En ese sentido, Arcando lamentó “las versiones que vienen circulando en estos días” y aseguró que “no son ciertas”, pero confió en que “la realidad después va a marcar que se han dicho muchas cosas que faltan a la verdad”.

De todos modos se mostró “tranquilo y en paz, conmigo y con Dios” y dijo que “cada uno va a tener, después, la posibilidad de demostrar lo que realmente pasó” porque “aquellos que se quedan con el dolor porque no tienen paz, tratan de ensuciar a una persona que tiene valores, los cuales ha transmitido también a sus hijos y a todos los que han estado alrededor de uno”. “Yo me encomiendo en cada jornada al Espíritu Santo y a Dios, para que el guíe mi destino y mi vida” manifestó, para adelantar luego que “así será toda mi vida, porque gracias a ello he llegado adonde estoy”.

Aseveró que “las mentiras que se han dicho (sobre su persona) me fortalecen cada vez más, cosa que voy a demostrar con hechos concretos”, contrariamente a “aquellos que no creen en los valores que nosotros hemos recibido de Dios y que están en la Biblia”.

“Ushuaia nació cuando llegó el Comodoro Lasserre y a partir de ahí se toma como fecha fundacional de la ciudad, la creación de la Sub Prefectura, que tiene que ver con esta institución”, recordó, para señalar que “nosotros somos personas de paso y debemos preservar a las instituciones”.

Arcando expresó su satisfacción porque “el destino ha hecho que en el lugar donde estuve por primera vez cuando vine a Tierra del Fuego hoy esté participando de este acto, por circunstancias de la vida como gobernador, que es quizás ostentando el último cargo que tenga en la Provincia”. “Estar en este acto de aniversario de la Base Aeronaval Ushuaia es para mí un orgullo, por lo valores que me inculcó la Armada y que los he volcado siempre en mi quehacer diario”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Provincial.

En ese sentido, Arcando lamentó “las versiones que vienen circulando en estos días” y aseguró que “no son ciertas”, pero confió en que “la realidad después va a marcar que se han dicho muchas cosas que faltan a la verdad”.

De todos modos se mostró “tranquilo y en paz, conmigo y con Dios” y dijo que “cada uno va a tener, después, la posibilidad de demostrar lo que realmente pasó” porque “aquellos que se quedan con el dolor porque no tienen paz, tratan de ensuciar a una persona que tiene valores, los cuales ha transmitido también a sus hijos y a todos los que han estado alrededor de uno”.

“Yo me encomiendo en cada jornada al Espíritu Santo y a Dios, para que el guíe mi destino y mi vida” manifestó, para adelantar luego que “así será toda mi vida, porque gracias a ello he llegado adonde estoy”. Aseveró que “las mentiras que se han dicho (sobre su persona) me fortalecen cada vez más, cosa que voy a demostrar con hechos concretos”, contrariamente a “aquellos que no creen en los valores que nosotros hemos recibido de Dios y que están en la Biblia”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.