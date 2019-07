Arcando:“Nos enorgullece la visita del gobernador Urtubey a nuestra Provincia”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, participó junto al gobernador de Salta Dr. Juan Manuel Urtubey, de diversos actos en la capital provincial. En primer lugar, en el Museo del Presidio, se rindió homenaje al exgobernador de la Provincia del norte Adolfo Güemes. Luego, en la Plaza Gendarmería Nacional, se recordó la figura del prócer salteño Martín Miguel de Güemes. Por último, en el Monumento a los Héroes de Malvinas, se homenajeó a los caídos durante la guerra de 1982.

Al respecto Arcando mencionó que “nos enorgullece a nosotros los fueguinos que nos visite el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. Que venga a rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas, y al héroe salteño que tiene su monumento en este lugar, porque rescata los valores que necesitamos tener presente bien en alto en nuestra Argentina”.

“Se han perdido los valores en la Argentina, como rendirle homenaje a nuestros héroes. Me parece que es fundamental que nuestro pueblo empiece a rescatar estas cuestiones y enseñanzas, ese legado que nos dejaron San Martín, Belgrano, Güemes, Juana Azurduy, Manuela Pedraza, valores que no deberíamos haber perdido nunca”, aseguró el Vicegobernador.

Arcando remarcó que “para nosotros es fundamental que un gobernador como Urtubey, venga a nuestra Provincia a resaltar esos valores que tienen muy arraigados en Salta, como nosotros tenemos arraigada nuestra causa Malvinas aquí en Tierra del Fuego”, concluyó el titular del Parlamento.

Por su parte, Urtubey se manifestó estar “muy contento y agradecido por la gestión del vicegobernador Juan Carlos Arcando, promoviendo estos reconocimientos al exgobernador Adolfo Güemes y a nuestro héroe gaucho, el general Martín Miguel de Güemes, en esta Provincia donde vive una gran cantidad de salteños. Realmente una gran alegría poder estar con ellos hoy acá”.

También, el mandatario salteño hizo “un especial reconocimiento a todos aquellos que ofrendaron su vida por la patria en el archipiélago argentino. Treinta y tres de ellos eran salteños y nosotros entendemos que el azar de la guerra tomó la vida de unos y no de todos, otros sobrevivieron, pero el heroísmo es de todos los que estuvieron. Hoy nuestra patria no pide que dejemos la vida, nos pide que no dejemos nuestras convicciones, nuestra coherencia y tenemos que tomar el ejemplo de estos grandes hombres”, cerró Urtubey.

Las actividades comenzaron por la mañana, en el Museo del Presidio, donde los presentes recordaron la figura del exgobernador salteño durante el período 1922 a 1925 Adolfo Güemes, nieto del prócer Martín Miguel de Güemes. Allí, se descubrió una placa donde el pueblo y el Gobierno de Salta homenajean al exmandatario, que estuvo detenido en el presidio de Ushuaia en 1934.

Luego, las autoridades se trasladaron a la plaza Gendarmería nacional, donde rindieron homenaje al prócer Martín Miguel de Güemes y colocaron una ofrenda floral en su busto. El gobernador Juan Manuel Urtubey dirigió unas palabras a los presentes, donde resaltó la figura del líder salteño. Allí también el Gobierno de Salta rindió honores a la figura de Güemes, donde descubrieron una nueva placa en su memoria.

Por último, los presentes se trasladaron al Monumento a los Héroes de Malvinas, donde colocaron una ofrenda floral en reconocimiento a quienes dejaron sus vidas en el conflicto del Atlántico Sur. El gobernador Juan Manuel Urtubey entregó una distinción al presidente del Centro de Excombatientes VGM Carlos Latorre.

Posteriormente en horas de la tarde ambos mandatarios se trasladaron a Río Grande, donde en el Centro de Excombatientes de Malvinas en la ciudad del norte, también rindieron homenaje a los veteranos de guerra. Allí, Urtubey le otorgó la “Estrella de Salta” al titular del Centro, VGM Roma Alancay. Además, por parte de la institución el VGM Horacio Chávez, le entregó a Urtubey una bandera de Malvinas.

Finalmente, luego de un breve encuentro con la prensa local, la comitiva se movilizó hacia el Monumento a los caídos en la guerra frente a la costa del mar argentino para depositar en una ofrenda floral. Alancay invitó al Gobernador a compartir la vigilia en 2020 por el 38° aniversario de la Gesta del Atlántico Sur. Urtubey dijo que “era un honor estar en Tierra del Fuego, no solo rindiendo homenaje a los héroes, sino también a los salteños que ofrendaron su vida en las islas”, al tiempo que destacó la gran comunidad que vive en la Provincia.

De los actos participaron, además, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Dra. María del Carmen Battaini, representantes consulares, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad e invitados especiales.

