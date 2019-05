Arcando: “Yo hice un paso al costado y eso enfrió la relación, pero fue mi culpa”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando se refirió a la relación con la gobernadora Bertone y la nueva forma de acercamiento, a partir de la decisión de volver a acompañarla en la fórmula.

Hasta hace poco había expresado que solamente mantenían una “relación institucional” y, por Radio Provincia, explicó que “nuestras diferencias pasaban por otro lado, por alguna forma de ver las cosas que cada uno puede llevar adelante. Pero esas cosas uno las puede plantear y quizás el que cometí el error fui yo, por muchas veces no tener el énfasis que tenía que tener, y me tengo que hacer cargo de eso”, sostuvo.

Nos sentamos, hablamos y pudimos acordar no alejarme tanto del gobierno, y ayudar también. Quizás el que cometí el error fui yo de quedarme en lo mío, recluirme en la Legislatura, y me equivoqué. Hoy lo tengo que reconocer, tengo que estar más al lado de ella y marcar los errores que se puedan estar cometiendo, que no son muchos, y pasan por ahí por algún ministro o secretario que no está haciendo las cosas bien en el área que tiene. Esto lo tengo que hablar y por algo soy el vice. Pero ya está. Hablamos mucho y hoy voy a ser una persona que voy a estar al lado, criticando las cosas que no me gustan y ella también me criticará las cosas que yo hago mal, porque esto es un ida y vuelta”, manifestó.

“Voy a estar colaborando y marcando cosas que yo considero que se pueden estar haciendo erróneas o no se están cumpliendo las directivas que se marcaron. Yo me tengo que hacer cargo de haber hecho un paso al costado”, asumió con autocrítica.

Consideró que “no queda mal que lo diga al aire. Yo hice un paso al costado y eso enfrió la relación, pero fue mi culpa y me hago cargo. Lo he hablado con ella y le tuve que dar la razón. No voy a ser ni más ni menos por reconocer los errores que cometí”.

Fuente: Sur 54

Entrevista Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/e6ojlce9x2ejx81/arcando.mp3

