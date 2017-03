Aumento en salud: “Esta miseria ya estaba determinada desde el inicio de la paritaria”

Para el titular del SIPROSA, Dr. Rubén Zapponi, “esta miseria ya estaba determinada desde el inicio de la paritaria”, indicó, al referirse a la falta de acuerdo y la decisión de liquidar inmediatamente la recomposición salarial, por parte del gobierno provincial, dando por cierta la versión de un aumento inminente para salud, por decreto.

“A este gobierno no le interesa la salud no por nada siempre estamos últimos en cerrar o no cerrar la pauta salarial , es sistemático”, manifestó pro Radio Provincia.

“Estamos sin pauta salarial desde 2016 con una inflación del 40% y en lo que va de 2017, sin posibilidades de discutir, así que nos parecía que era lo mínimo que podíamos pedir por no haber tenido aumento en 2016”, evaluó y aseguró que “desde el 29 de abril las reuniones han sido nulas”.

Además precisó que “la SIPROSA tiene parada la inscripción en la Secretaría de Asuntos Gremiales del Ministerio de Trabajo de la Nación y parece una detención arbitraria y fogoneada. Nuestra Federación, FEPROSA, nos brinda todo el asesoramiento en la parte sindical pero no alcanza”.

“Hay un descontento muy grande cuando el Ejecutivo ni siquiera pregunta por las necesidades del sector y lo que ofrecen de pauta salarial para este año es irrisorio, es una vergüenza, y es una ofensa. El descontento es muy grande”, destacó.

“Esto está determinado desde el inicio de la paritaria. Esta miseria ya estaba determinada también y no se iba a destinar un peso más a nada”, aseguró Zapponi dando por cierta la versión de que en las próximas horas la gobernadora Bertone dará el aumento al sector de salud, por decreto.

“Lamento que no hayamos podido participar, ni dar nuestra opinión en ningún encuentro con ningún gremio, con ninguna agrupación y mucho menos con el Ejecutivo”, cerró.

