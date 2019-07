Bahntje tendrá que responder “cuál es la situación de la caja”

La vicegobernadora electa Mónica Urquiza consultada sobre el inicio de la transición en el gobierno de la provincia, a partir del encuentro que sostendrá hoy el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz con Agustín Tita, dijo que “esperamos tener información precisa. Nosotros tenemos un análisis en principio y la situación no está fácil”, advirtió. “Esto lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo, pero desde el gobierno no decían lo mismo, sino que manifestaban lo contrario. Ahora que han perdido y que tienen que dejar el gobierno, han cambiado su discurso”, observó.

En diálogo con Radio Provincia, dijo “No queda otra que esperar, porque este gobierno está vigente hasta el 17 de diciembre, pero esperamos poder hacernos de la información, porque por supuesto nosotros tenemos un análisis previo y venimos trabajando hace un año en esto, pero necesitamos los datos precisos y actuales. Esto no es ni por Gustavo Melella, ni por Mónica Urquiza, ni por Rosana Bertone. Esto es por la responsabilidad institucional que tenemos, tanto el gobierno actual como los que tenemos que asumir en diciembre”, subrayó.

Se le preguntó si va a participar de la transición, en función de su conocimiento del área de finanzas. “Nosotros tenemos distintos equipos de trabajo para las áreas y estamos participando en esto hace más de un año. Vamos a seguir en la transición, si bien hay designados responsables que van a tener relación directa con quien ha sido designado por la gobernadora. Estamos todos los equipos de trabajo atentos y solicitando el detalle de la información correspondiente”, afirmó.

Por carriles informales estarían accediendo a datos y copias de expedientes, pero la legisladora enfatizó en la necesidad de contar con datos oficiales. “Hace bastante venimos recibiendo información y también estamos trabajando para acceder a información oficial, pero tenemos otra que nos van acercando. Estamos atentos y esperando la información oficial. Hay mucha gente que está ansiosa de participar y colaborar, y esto es importante”, dijo.

Respecto de si la preocupación central pasa por el endeudamiento en 200 millones de dólares o hay otros temas prioritarios, indicó que “ese endeudamiento de los 200 millones de dólares está destinado a las obras y algunas ya están ejecución, otras están en proceso de licitación y otras recién se están adjudicando. El tema es pagar, devolver estos 200 millones de dólares, porque ya se vienen pagando intereses y este año se paga capital; y conocer la situación financiera, porque estábamos muy bien hasta hace un mes y ahora no podemos hacer frente a muchas obligaciones”, lamentó, con los primeros problemas que surgen con la falta de pago al sector pasivo.

“Esto nos recuerda a la elección de medio término de diputados, porque estaba todo fantástico y después de que perdieron pasó lo mismo. Teóricamente la nación no remitía fondos y estábamos muy mal financieramente. Precisamente para estas cosas necesitamos la información y lamentablemente uno se entera de designaciones cuando no hay un presupuesto aprobado y, de acuerdo a las cuentas que hacemos, no tendrían ni siquiera vacantes. A esto hay que estar atentos”, alertó.

En cuanto a la reforma a la ley que modificó la movilidad automática, recordó que “el bloque UCR-Cambiemos ha presentado un proyecto y nosotros presentamos otro. Recordarán que hubo una reunión de comisión antes de las elecciones, a la que no asistió el presidente de la caja. Estuvieron presentes jubilados y estamos a la espera de que se pueda continuar con el tratamiento, pero necesitamos que asista el presidente de la caja con todos los números y la información correspondiente”.

Urquiza remarcó la importancia de que los funcionarios vayan a dar explicaciones a la Legislatura, particularmente en el caso de Bahntje para definir si se volverá a la movilidad automática. “Él es funcionario público y tiene la obligación de responder a todas las consultas que tengamos los legisladores de los distintos bloques, e incluso las consultas que tengan los jubilados que asisten a la comisión. Tendrá que explicar por qué en su momento ellos manifestaron esta decisión de cómo liquidar el 82% móvil y cuál es la situación de la caja. Esta es información que nos tienen que presentar”, subrayó.

“Esto no pasa por si Bahntje tiene ganas o no de asistir, porque también es responsabilidad de la gobernadora que lo ha designado. Por lo que nosotros tenemos entendido, no estaban autorizando a participar a los funcionarios de las distintas comisiones. Esperemos que esto cambie y que asuman la responsabilidad y participen”, concluyó.

Entrevista Radio Provincia.

http://www.mediafire.com/file/gr822l2ebc6r0ca/jose_melella_urq.mp3/file

