Bertone anticipó cambios en su gabinete para el 2017

Ayer la gobernadora Rosana Bertone brindó una conferencia de prensa en el hospital de Río Grande, luego de inaugurar la nueva sala de neonatología, y fue consultada sobre la “visión negativa” que tiene la sociedad respecto de varios de sus funcionarios, y el contraste con su capacidad de gestión, dado que se la ve tramitando en forma personal diversos temas de distintas carteras.

La mandataria dijo ser “consciente” de esta situación y consideró que ya dio el tiempo suficiente. Si no agilizan el trabajo, se vienen cambios para 2017.

“Hay que buscar contagiar a los funcionarios, también al personal administrativo del estado, porque los expedientes demoran muchísimo. Yo tengo una diversidad muy importante en el gabinete y no todos tienen la misma mística de trabajo, no todo el mundo es tan fanático, y a mí me gusta trabajar”, sostuvo respecto de las diferencias de gestión con parte de su equipo de gobierno.

Anticipó que “podemos producir cambios. El año que viene es un año electoral y muchos ministros van a tener que tomar un ritmo diferente. Yo trato de tener paciencia, porque veníamos de muchos años de no gobernar. Mucha gente se está iniciando, pero ya he dado ese tiempo”, sentenció.

De no tener el año que viene “otra actitud de trabajo, no tengo temor a hacer cambios”, aseveró.

Bertone expuso dificultades para los nombramientos al frente de las carteras ministeriales, por requisitos que fija la Constitución y, quienes quisiera designar, no cumplen. “Cuando uno va a cambiar, tiene que cambiar por algo mejor. Ahí tenemos una dificultad”, afirmó, y mencionó la exigencia de “cinco años de residencia en la provincia” para ocupar una cartera ministerial.

“Muchos jóvenes se van a estudiar, cambian de domicilio y cuando vuelven no pueden ser ministros. Es un impedimento constitucional horroroso”, calificó.

Citó como ejemplo al secretario de Obras Públicas, que “no puede ser ministro porque cambió su domicilio cuando se fue a estudiar, por exigencias de la Universidad. Como ese ejemplo puedo dar muchísimos. Hay que cambiar, pero por algo mejor, y hay áreas donde tenemos faltante de recursos humanos”, expresó.

Agregó que, para las áreas contables, los requisitos son mayores en cuanto a la cantidad de años de desempeño en la profesión y en la provincia, justificando así la decisión de mantener parte del equipo de Ríos. “Tenemos gente que ni siquiera es de mi espacio político y ha quedado de gestiones anteriores porque no hay en Tierra del Fuego. Es una dificultad tremenda, en las áreas de ingeniería, en las áreas contables, y además cualquier profesional en la actividad privada gana más que en el Estado”, apuntó.

Hay “muchos ministros y secretarios de los que se tiene una visión negativa, porque no han producido el resultado esperado. Yo lo veo y soy muy consciente”, concluyó la gobernadora.

Fuente: Sur 54

