Bertone convocó intendentes para dialogar sobre el nuevo Pacto Fiscal

La gobernadora Rosana Bertone convocó para este viernes a los Intendentes Walter Vuoto, Claudio Queno y Gustavo Melella, para analizar el impacto que tendrá en las arcas provincias y municipales el nuevo Pacto Fiscal.

La convocatoria de la Gobernadora es en Casa de Gobierno, donde hasta el momento Claudio Queno, de Tolhuin, ha confirmado presencia, en tanto que Gustavo Melella se excusó de poder estar presente, por encontrarse fuera de la Provincia, pero confirmó que en su representación estará el secretario de Finanzas, Oscar Bahamonde.

Precisamente, el funcionario del Municipio de Río Grande, al ser consultado sobre el proyecto de Consenso Fiscal que la provincia suscribió con Nación, indicó que “hoy no podemos saber el impacto que pueda tener el acuerdo firmado porque haciendo un análisis del Consenso con lo que es la recaudación de la provincia como Ingresos Brutos; Sellos; y demás, no tendríamos un impacto en el Presupuesto y si así fuera sería mínimo y no sufriría modificaciones”.

Bahamonde, de todas maneras, aclaró que “resta ver que impacto pueda tener en cuanto a la coparticipación federal” y remarcó que desde el Municipio “estamos a la espera de que exista una reunión con la parte de Economía de la provincia para clarificar un poco más los números en cuanto a la coparticipación y ver qué impacto pueda generar en el Municipio”.

En la reunión de este viernes estará presente el Ministro de Economía, José Labroca y el titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Luis Capellano, quienes evacuarán todas las dudas técnicas que puedan surgir respecto al horizonte financiero del Estado fueguino y, el impacto en cada una de las Municipalidades.

