Bertone cuestionó la política de Macri: “no me asusta tener una posición distinta”

La gobernadora Rosana Bertone, cuestionó las acciones llevadas adelante por Gobierno Nacional de Mauricio Macri e informó que desde Nación se debe a la provincia “alrededor de 500 millones de pesos”, que están destinados a obras públicas y aseguró que no se han abonado $700 millones, correspondientes al Fideicomiso Austral.

En ese marco, Bertone cuestionó al gobierno de Macri, ya que le parece “desatinado”, los esfuerzos que les piden a las arcas provinciales, como así también lo de las asignaciones familiares y lo del fondo sojero: “Firmamos un pacto fiscal y lo teníamos previsto hasta 2019-2020, estaba incorporado en los presupuestos aprobados por ambas Cámaras”, aseguró.

Bertone recalcó además que su relación con el presidente Mauricio Macri es “de carácter institucional” y aclaró que “no soy macrista ni anti macrista, soy institucionalista, y mi filiación política es peronista”. “Soy la presidenta del partido en esta provincia, pero no estoy ideologizada: a mi me han elegido para defender a los fueguinos. Nos dieron una lista de puntos, donde los gobernadores deberíamos reportar el recorte que se nos solicita, que es de 1.200 millones de pesos”.

Ante la consulta sobre la mirada que poseen los medios nacionales sobre su gestión, dijo que por más que la cataloguen de “ultra opositora”, se plantea reducir y tener menos déficit fiscal en la provincia, cosa que, según la mandataria, “ya lo venimos haciendo”. “Pero no me pidan a mí que le baje 2.800 pesos a los docentes, cuando hay sectores que ganaron con la especulación financiera y las retenciones a las mineras”, advirtió y dejó en claro que no le asusta tener “una posición distinta” a la que tienen el resto de los gobernadores.

