Bertone destacó la incorporación de dos bioquímicos fueguinos al HRU

La gobernadora Rosana Bertone destacó la reciente incorporación de dos bioquímicos fueguinos al Hospital Regional de Ushuaia y sostuvo que se trata de una manera más “de construir arraigo” en la Provincia.

Tras recibir –este martes por la tarde- al ministro de Salud, Marcos Colman, y a ambos profesionales oriundos de la Provincia que fueron incorporados al sistema público sanitario, la Mandataria fueguina anotó que “más allá de las incorporaciones que venimos realizando, en este caso se trata de bioquímicos que han nacido en Ushuaia, en ese mismo hospital en el que ahora van a trabajar”.

“Desde lo simbólico también queremos mostrar a nuestra gente, con este hecho, que hay muchos profesionales residentes de la Provincia cuyos hijos fueguinos están regresando porque eligen a Tierra del Fuego para trabajar y vivir”, subrayó.

En ese sentido ponderó la “muy buena reunión” que mantuvo con el titular de Salud y ambos bioquímicos, en la que, además, los profesionales “me contaron sus experiencias de vida aquí, cuando niños, el colegio al que fueron, las especializaciones que hicieron y cómo fue el regreso a la Provincia”.

“Nosotros esperamos mucho de ellos”, adelantó, porque “deseamos que le vaya bien en la faz laboral y también en la vida” y sostuvo que con este tipo de acciones “vamos construyendo cada día una provincia más grande”.

Si bien admitió que “en otras provincias, esto es habitual”, la Gobernadora consideró que “para nosotros esto es construir arraigo y queremos seguir por este camino, fundamentalmente en áreas como la Salud, donde tenemos un programa especial para estudiantes de Medicina y de otras profesiones afines”.

Destacó que dicho programa cuenta “con alrededor de 300 alumnos fueguinos que pueden consultar bibliografía y tener acceso a programas de educación porque lo que queremos es, justamente, esta repatriación a nuestra Provincia”.

Bertone comentó que actualmente “estamos recibiendo muchísimas solicitudes de profesionales de Salud de Santa Cruz y del exterior del País que están convalidando su título, a quienes estamos deseosos de incorporar”.

En ese sentido adelantó que “hemos hablado con el doctor Colman para que las vacantes que se vayan liberando, por jubilaciones por ejemplo, puedan servir para incorporar profesionales de salud a la planta permanente”.

Además garantizó que “seguiremos trabajando en materia de equipamiento del sistema de salud pública, más allá de que hemos hecho ya muchísima inversión, como nunca en los últimos años”.

Tras confirmar que “junto a mi compañero, somos los primeros bioquímicos fueguinos que entramos a trabajar en el hospital de Ushuaia”, Daniela Valencia manifestó que “estoy muy contenta porque nos hemos encontrado con un área que cuenta con muy buen equipamiento y tecnología, además de que fui recibida muy bien por el equipo de trabajo porque todos son muy buenos compañeros y nos hacen sentir muy cómodos”.

“El principal motivo por el que volví es el poder estar con mi familia”, confió la especialista, quien señaló que “estuve 10 años estudiando afuera, por lo que volver a la Provincia fue para mí todo un objetivo” porque “está bueno poder capacitarse y luego regresar a una provincia como ésta, que te permite crecer y desarrollarte”.

En el mismo sentido se expresó el bioquímico Fernando Gallegos, quien dijo estar “muy contento” y comentó que “la primera impresión que tuve en mi primera jornada de trabajo fue muy positiva, por las inversiones que se están haciendo en la salud pública, situación que en otros lugares que he trabajado no sucede”.

“Así que tengo muy buenas expectativas en lo que será mi trabajo en el hospital de Ushuaia porque se nota que acá se apuesta a la Salud Pública”, manifestó, a la vez que contó que “desde que me fui a estudiar siempre tuve la idea de volver, lo que pasa que cuando me recibí de bioquímico se me presentó la posibilidad de seguir capacitándome; así que decidí hacer la especialidad y recién después volví”.

