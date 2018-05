Bertone enojada con Gallardo: “Tienen que reencausar este agasajo y hacerlo acorde a los tiempos que corren”

La gobernadora Rosana Bertone admitió públicamente su enojo con la presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Margarita Gallardo, por haber gastado 300 mil pesos para una cena de agasajo a autoridades de otras obras sociales del país.

Consultada Bertone sobre dicho gasto, la respuesta fue tajante: “Cómo lo voy a tomar. Lo tomo mal como lo toma toda la gente”. “Cualquier afiliado que ve que no se le puede dar su cobertura y después ve que hay un despilfarro en el erario público, lo toma mal”.

El Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) es una institución civil sin fines de lucro, que nuclea a las 24 obras sociales Provinciales y garantiza cobertura en salud a sus 7.200.000 afiliados.

Bertone graficó en términos personales ser “bastante pijotera en mi vida, así que imagínese como soy con lo del Estado. Me ponen muy nerviosa ese tipo de situaciones”, señaló.

Gallardo adjudicó la contratación de 40 cenas temáticas para agasajar a autoridades que participarán de la COSSPRA en Ushuaia el próximo 24 de mayo, por un monto de 300 mil pesos. Dicha acción enojó a la mandataria en sobremanera y puertas adentro se conoció que habría reprendido a la funcionaria de la obra social.

“O lo reencausan a la actividad, que si bien es importante porque son los representantes de todas las obras sociales hermanas del país, donde se abordan aspectos de derivación en otras provincias, que prestan servicios en otras provincias a los afiliados de nuestra obra social”, señaló en Fm Amistad.

No obstante consideró que “pienso que tienen que reencausar este agasajo y hacerlo acorde a los tiempos que corren”, concluyó la Mandataria.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

