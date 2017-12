Bertone habló sobre la decisión política de mantener la caja en manos de la provincia

La gobernadora Rosana Bertone expuso las consecuencias de la decisión política que tomó su gestión de mantener la caja en manos de la provincia, mientras que “la mayoría” de las cajas provinciales en otros distritos será transferida a la Nación.

“La mayoría de los gobernadores planteó la transferencia de las cajas no transferidas, y a la gran mayoría le conviene transferir”, dijo por FM Aire Libre.

Remarcó que la decisión de su gestión “desde el primer día de las reuniones” con el gobierno nacional fue que “si el sistema provincial se iba cuidando y entre todos íbamos manteniendo el esfuerzo, podíamos conservarlo en el tiempo. Los demás gobernadores podrán hacer la transferencia si las legislaturas provinciales los acompañan”, sostuvo.

No habrá más fondos de ANSES para paliar el déficit del sistema previsional fueguino: “La nación nos ha manifestado claramente que, el que no llegue a los índices de armonización, no va a recibir recursos para pagar las jubilaciones”, dijo Bertone, confirmando que “nosotros finalizaríamos con el envío de recursos que tuvimos, que en principio fueron 120 millones de pesos y después alrededor de 7 millones mensuales. Ya no recibiremos más recursos de nación si no hacemos correcciones, y las correcciones que estamos planteando tampoco servirán para recibir recursos nacionales”, manifestó sobre las reformas que se tratan en la sesión de hoy.

Sin la ayuda nacional, remarcó que “el estado provincial y los trabajadores de Tierra del Fuego debemos hacer el esfuerzo entre todos si queremos seguir sosteniendo la caja en el ámbito provincial”, y consideró que esto “es posible”.

“Uno tiene que emparejar el sistema con el nacional para recibir fondos. Hay provincias a las que les conviene porque, los que ya están jubilados, siguen percibiendo los mismos haberes. El cambio es para los nuevos jubilados de esas provincias que transfieran o armonicen sus sistemas, porque se tendrán que adaptar a lo que dice la legislación nacional”, explicó de las consecuencias para los trabajadores de las provincias que transferirán su caja.

Por otra parte, tras la falta de acuerdo con los intendentes en la reunión de ayer sobre el cobro del impuesto inmobiliario, dijo que le “hubiera gustado poder ingresar esto al tratamiento legislativo, no obstante eso hay un espacio de trabajo en los meses de enero, febrero, marzo, y no vamos a cejar en convocar a este tipo de encuentros para buscar puntos de acuerdo”.

