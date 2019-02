Bertone pidió a Nación la reapertura del régimen para 70 productos

La gobernadora Rosana Bertone fue consultada ayer sobre el rumor de despido de 1.500 trabajadores de planta permanente, tanto efectivos como de prestación discontinua, que hizo público el secretario general de la UOM Río Grande Oscar Martínez a comienzos de la semana.

Afirmó que está “siguiendo muy de cerca el tema” y que “desde el día 28 de diciembre estamos teniendo reuniones tanto con los empresarios como con el secretario general de la UOM Antonio Caló, que me ha acompañado a otras reuniones que hemos mantenido durante el mes de enero. La industria argentina atraviesa una crisis propia porque no hay consumo, las familias no compran y nosotros queremos sostener los puestos de trabajo”.

“Se están llevando adelante negociaciones y espero que todo lo que venimos trabajando desde el 28 de diciembre en adelante dé resultados. Hay situaciones que pueden tener resolución y otras que son de muy difícil solución, por la apertura de importaciones. Nuestra industria textil siempre ha sido muy perseguida por quienes producen en el continente y en estas últimas instancias se ha pretendido sentar nuevamente a los textiles de Tierra del Fuego con los textiles del norte argentino, cuando son más bien competidores”, cuestionó.

Instó a “hacer una fuerte defensa de la industria. Claramente lo venimos haciendo todos los años, con la presentación del proyecto de prórroga hasta el 2073, que estamos trabajando en la Cámara de Diputados y con el ministro de Producción Dante Sica”.

Dio a conocer que ha solicitado al ministro “la reapertura del régimen en 70 productos específicos.Esta semana me he abocado a eso y le he pedido ayuda a Antonio Caló para que pueda acompañarme”.

Uno de los productos son los autorradio, que se dejaron de producir, por lo que se elevó la solicitud para que se autorice a fabricar módems. La decisión depende de Dante Sica y “necesitamos que el ministro autorice el cambio de procesos productivos”, concluyó.

Fuente: Sur 54

