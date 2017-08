Bertone sobre sus organismos: “Si fuera ellos estaría preocupada”

Así lo manifestó, la gobernadora Rosana Bertone al realizar una autocrítica del funcionamiento de algunas de las áreas del poder Ejecutivo provincial. En este sentido, reflexionó que “si yo fuera ellos (los titulares de las áreas) estaría preocupada, porque tengo mucha paciencia pero se me agota, las excusas duran un tiempo, soy paciente, me aguanto los agravios y los ninguneos, pero también tengo un límite”.

En contacto con un programa radial, la mandataria, puntualizó en torno a Dirección Provincial de Energía, organismo que dirige Juan Carlos Saldivia, “me canso de llamarlos por teléfono cuando vuelvo a casa después de la jornada laboral y veo focos quemados por todos lados, es una lucha constante y permanente. Llamarlos y llamarlos para que hagan el trabajo que ellos solitos deberían hacer” por eso “seguramente voy a tomar decisiones antes de la campaña electoral”, adelantó la gobernadora.

En cuanto al Instituto Provincial de Turismo a cargo de Luis Castelli, puntualizó que “hemos logrado muchas cuestiones desde el punto de vista administrativo y financiero, por ejemplo tengo que mandar al secretario de presupuesto a que vaya a hacer las correcciones presupuestarias porque no la saben hacer”.

Sobre la Dirección Provincial de Vialidad, que tiene como titular a Gastón Natale, dijo que “viene desde hace años con un déficit enorme y están buscando profesionales para poder corregir el curso de las cosas”.

Mientras que en la Dirección Provincial de Puertos, cuyo titular es Néstor Lagraña, “hemos avanzado pero quiero avanzar más, porque nos falta mucho y podemos tener un puerto modelo”, indicó la gobernadora.

Para finalizar, dijo en torno al Instituto Provincial de la Vivienda, que preside Luis “Lolo” Cárdenas que “tienen algunas personas que tiran muchísimo y se sobre exigen sobre una masa de trabajadores que podrían tener un mayor compromiso, por ejemplo, hay personal que no tiene cargo y ayuda y tienen compromiso con los más humildes y otros que no. La gente va en busca de respuestas y a veces no las recibe”, reconoció Bertone.

Fuente: Actualidad TDF

