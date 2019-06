Bertotto: “Blanco o no tiene memoria o tergiversa la realidad”

El concejal Tomas Bertotto (ARI) insistió en que “los culpables” de la perdida de bancas en la última elección provincial fueron Federico Frigerio y Pablo Blanco. En este sentido adelantó que se presentará en las PASO de agosto para ir de senador.

En declaraciones a Radio Provincia salió al cruce de las declaraciones del legislador Pablo Blanco: que “lo que contó Blanco no es lo que realmente pasó. Se tiene que hacer cargo de lo que pasó el domingo. Se tiene que hacer cargo junto a Federico Frigerio. De 6 bancas legislativas quedaron 2. Es un error de armado, un error estratégico, de no haber amado el frente ganador y haber dividido. Cuando el responsable tiene este resultado se tiene que hacer cargo. Hace dos meses atrás propuse ir todos juntos”

Por lo tanto aseguró que “vamos a presentar una alternativa, como siempre desde abajo y en inferioridad de condiciones. Pero le haremos frente a esta lista de Blanco / Frigerio y las listas que se puedan presentar. Estamos conformando un frente con un buen sector del radicalismo. Vamos a presentarnos a las PASO en agosto. Hasta el momento soy el candidato del espacio”.

En este sentido sentenció que desde el ARI TIERRA DEL FUEGO “no va a quedarse callada. Vamos a trabajar para sostener y buscar que la gente de bien de la UCR, el PRO y la CCARI miren hacía adelante juntos. Estamos trabajando con sectores del radicalismo, no vamos a presentar candidatos a Senador”.

“Entiendo que políticos como Pablo Blanco tiene que dar un paso al costado. El es responsable junto al armador político Federico Frigerio. Este resultados es su responsabilidad. Sospecho que lo que buscaba era la destrucción del espacio”, remarcó.

“No podíamos tampoco ser dos candidato del sector para ir contra un intendente peronista. Yo lo entendí, pero ellos no lo entendieron y no buscaron la integración del ARI. Blanco o no tiene memoria o tergiversa la realidad”, indicó e insistió en que el fracaso de las elecciones para el partido “no prosperó por intereses personales. Nosotros, ARI TDF decidimos ir por afuera porque no prosperó la propuesta de integración. Hubiéramos sostenido las bancas que teníamos, hubiéramos podido ganar alguna más, pero por ir juntos, solamente por eso”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.