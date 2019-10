Bielsa: “Malvinas es una fuente de identidad importante”

En el marco de la disertación “A 30 años del Acuerdo Madrid I – Repensar una nueva estrategia nacional sobre la Cuestión Malvinas” realizada este jueves en el SUM del Museo Marítimo y del Presidio, autoridades reflexionaron sobre la coyuntura del conflicto Malvinas y propusieron nuevos posicionamientos y estrategias al respecto. Participaron el ex canciller Rafael Bielsa, el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello, la gobernadora Rosana Bertone y el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

La gobernadora presidió el encuentro y sostuvo que “el objetivo es repensar una nueva estrategia nacional para Malvinas, que tenga especialmente presente la voz de los fueguinos, que dé lugar a incorporar la mirada que desde Tierra del Fuego tenemos sobre algo que nos une a todos los argentinos, como lo es la lucha por recuperar el pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

La mandataria dijo estar “convencida de que una verdadera estrategia nacional sobre Malvinas no debe limitarse solo a las islas. Debe contemplar la presencia efectiva de nuestro país en el mar, y la proyección hacia la Antártida. El Estado nacional tiene un rol central en la planificación de estas acciones. Es por eso que no es lo mismo quien esté al frente del Ejecutivo nacional”.

En su discurso, Bertone incluyó una fuerte crítica a “la política de Macri”, ya que la consideró como una vocación “de agradar a los británicos” con lo cual “vuelve a demostrar la falacia que representa. Todo esto fue posible por la hoja de ruta trazada por el acuerdo Foradori-Duncan, que para nosotros una página negativa de nuestra historia reciente”.

“Se hizo a espaldas del Congreso, no se tuvo en cuenta la opinión de los fueguinos, y avanzó en una serie de concesiones unilaterales que nos vuelven al espíritu de los Acuerdos de Madrid, que habíamos comenzado a dejar de lado” y luego de que “habíamos obtenido un fuerte respaldo de los países de la región para generar acciones concretas en defensa de nuestra soberanía agredida”.

“Para evitar eso, impulsamos el debate de la Ley Malvinas. Para que todo acuerdo con el Reino Unido relativo a Malvinas pase por el Congreso” agregó la jefa de Estado provincial.

Por último, afirmó que “por mandato constitucional, por historia, y por convicción, estoy obligada a defender, con una firme política de Estado, la integridad territorial de la jurisdicción provincial. Lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque, con las mismas convicciones de siempre”.

Por su parte, Argüello destacó la validez de “la convocatoria que ha hecho la provincia de Tierra del Fuego, para reflexionar y preguntarnos si sirve mantener la figura del paraguas de soberanía 30 años después de implementando y a la luz de los años, con cero resultados a lo que se refiere a nuestra pretensión”.

“Si buscamos una respuesta respecto de si vale la pena de mantener la figura, yo soy de los que piensan que hay que revisarla. Hay que revisar el acuerdo de Madrid 1 y 2, hay que redefinir una estrategia acorde a los tiempos que estamos viviendo, privilegiando el objetivo de fondo que es la reapertura de la negociación bilateral para la cuestión de la soberanía” señaló el secretario.

Por último, recordó la palabras de Bielsa cuando, en ocasión del lanzamiento del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, dijo “frente a la expresión de que este conflicto va a tardar 400 años en resolverse, tendremos 400 años de paciencia, pero las Islas Malvinas volverán a ser de la Argentina”.

El orador principal fue el ex canciller Rafael Bielsa, quien comenzó aclarando que “Malvinas es una fuente de identidad importante, homogénea, que traspasa muchos sentimientos de todos los argentinos”.

“Hay dos clases de conflictos internaciones: los inevitables y los inexplicables. Un caso nuestro de lo inevitable es por ejemplo nuestro conflicto con Irán, nosotros no provocamos ese conflicto, al igual que con Malvinas. Nosotros como Nación no elegimos esa pelea, sino que nació en 1883 con una usurpación, y desde entonces nosotros lo que queremos es recuperar lo que nos falta, queremos poder hacer tránsito y todo lo que realizamos en cualquier parte de nuestro territorio”.

Respecto de la coyuntura geopolítica, consideró que “si algo se puede decir del futuro, es que el futuro va a ser de los continentes, no de las expresiones subcontinentales. No somos Chagos ni somos (las islas) Mauricio, nosotros formamos parte y coordinamos un subcontinente. Este es el mundo donde se da el conflicto de Malvinas”.

Tras un repaso detallado por las facetas que hoy atraviesa el sistema internacional y referirse a las relaciones comerciales que en este se suscitan, sumado al protagonismo que hoy ocupa la tecnología, Bielsa sostuvo que “el acuerdo del presidente Macri, la expresión de política exterior que mantuvo en todos los ámbitos de la administración, ha sido realmente vergonzosa”.

Por último, aseguró que si fuera consultado sobre “la médula de nuestra decadencia, o en otros términos, la causa de que no hayamos logrado ser lo que todos pensábamos que podíamos llegar a ser, con esa frase ‘los argentinos nos merecemos’ los argentinos no nos merecemos nada, porque esto no lo han hecho los polacos, ni los esquimales. Lo que tenemos lo hicimos nosotros, por comisión o por omisión. Entonces la médula es volver a empezar. La tragedia argentina es la compulsión a la repetición, la compulsión a volver a transitar etapas donde peor les fue a las mayorías populares. Ahora, ¿Tuvimos alguna política virtuosa en materia de Malvinas? Sí la tuvimos, no era fácil, no era agradable. Algunos prefieren comprarse una camisa en Wall Street, pero no estamos para eso. Tenemos que alcanzar acuerdos donde logremos una manera soberana de pelear por nuestra soberanía. Tampoco decirle a una empresa que quiera invertir en Vaca Muerta que no lo puede hacer en Malvinas es Soberanía, pero es una forma digna de pelear por la soberanía. Tenemos que hacer eso, seguir un caminito, no dar declaraciones altisonantes para la prensa, no faltar el respeto, persistir en todos los foros internacionales, tratar de ir a una opinión consultiva. Se puede renunciar el tratado de Madrid. Se puede ofrecer renegociar y si no aceptan, renunciarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Nos vas a declarar la guerra porque derogo, como país soberano, un acuerdo diplomático entre dos partes? Hay que hacer las cosas de esa manera, y por mucho tiempo y hacia el mismo lugar, porque Malvinas valen la pena”.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente del Centro de Ex Combatientes Ushuaia, Conrado Zamora, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, la secretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi, el legislador Federico Bilota, la legisladora Noelia Carrasco y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia Oscar Souto.

