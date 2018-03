Bilota y Urquiza analizaron el discurso de Bertone

El legislador Federico Bilota, por su parte, analizó que “fue un discurso esperado por todos, que le da sentido a todo lo que se ha hecho durante estos dos años de gestión”. Destacó la referencia “al gran valor que se ha conseguido, como es la pacificación social, con el gran esfuerzo que implica ordenar la administración, para que los servicios funcionen como se debe”. En ese sentido destacó como ejemplo, que “el sistema previsional de los empleados públicos hoy es sustentable”, afirmó.

Avizoró que “a partir de ahora entramos en una segunda etapa en la Provincia, que es la generación de oportunidades de desarrollo económico”, y se refirió a la importante cantidad de obras de infraestructura” en todo el territorio provincial. En ese sentido ejemplificó con la obra del puerto de Ushuaia, el tendido de fibra óptica y la obra de la ruta costera del Canal Beagle. “El gran desafío que tenemos hacia adelante, es dejar un gran avance en lo que tiene que ver con la infraestructura para ese desarrollo económico”, finalizó.

Urquiza: “Estamos a disposición desde el día que juramos”

Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza manifestó que, respecto del discurso de la Gobernadora, “como oposición compartimos algunas cosas y otras no” e hizo referencia al reclamo de la Mandataria respecto de “algunos sectores políticos que presentan pedidos de informes, pero uno no hace más que cumplir con su obligación”.

Remarcó que “el correr del tiempo nos ha dado la razón en algunas cuestiones que, con fundamentos, no acompañamos”, pero se esperanzó que a partir de ahora “podamos trabajar en el ámbito de la Legislatura, con diálogos y consensos”. A su entender, en estos dos últimos años “esto no ha pasado”. Así, destacó que “la mayoría de las autoridades de las Comisiones son del oficialismo, así que los temas que no se trataron, no fueron abordados precisamente porque ellos no quisieron”, dijo.

Finalmente, la presidenta del bloque del MPF se esperanzó en un cambio de actitud en el trabajo legislativo de este año. “Uno no pretende participar de las decisiones del Gobierno. La Gobernadora ha sido electa para gobernar y nosotros para cumplir una tarea legislativa, pero tenemos una obligación social de participar en la discusión para buscar el bienestar de todos los fueguinos. Estamos a disposición desde el día que juramos”, concluyó.

