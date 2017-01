Blanco: “Rubinos anda por todos lados sintiéndose como la novia despechada”

El Legislador radical Pablo Blanco , si bien manifestó por Radio Provincia que no es su intención competir en las elecciones legislativas de este año, como candidato a diputado nacional, aseguró que tampoco “nada se lo impide”. Dijo que “confirmó” su postulación en respuesta a las críticas de Oscar Rubinos, pero sostuvo que aún no hay nada definido. Además calificó a su compañero de banca “como una novia despechada”, tras no ser invitado a las reuniones cuando estuvo el Ministro Frigerio, situación que Blanco niega.

Blanco precisó que no es su intención presentarse como candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de este año y que sus declaraciones anteriores , donde confirmada esta postulación “fueron en respuesta a declaraciones y afirmaciones que se están haciendo por ahí”.

“Uno lo piensa pero no hay nada definido al respecto, pero como hay algunos que dicen que yo trabajo para otros candidato a diputado yo dije que iba a trabajar para mí, para ser candidato”, destacó.

“Nada me imposibilita serlo y cualquier radical puede hacerlo”, evaluó.

Consultado sobre los críticas de Rubinos, expuso: “No tuve la oportunidad de recibirme de psicólogo así que no se que le pasa a Rubinos ,pero la verdad tiene algún inconveniente, porque anda por todos lados sintiéndose como la novia despechada, diciendo que no lo han invitado a la reuniones cuando vino el Ministro Frigerio y encima faltando a la verdad porque el teléfono no miente, lo llamé, y él me dijo que no tenía interés en participar porque no fue invitado, tal vez quería una tarjeta personalizada , a mí tampoco me invitaron y fui igual”, concluyó.

