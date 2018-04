Blanco sobre el Corredor costero: “es muy positivo y por eso lo estamos apoyando desde el principio”

El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, explicó por Radio Provincia la necesidad de avanzar en la ley de expropiación que aprobó la Legislatura en la sesión del jueves pasado, ante la imposibilidad de la empresa de acceder a las tierras privadas, para realizar los estudios correspondientes y elaborar el proyecto definitivo.

Defendió ante todo el proyecto, que considera “muy positivo y por eso lo estamos apoyando desde el principio”, al tiempo que desmintió la información publicada por el diario digital Minuto de Cierre, que estimó un gasto que treparía de los 1.700 a los 2.500 millones, al sumarse el pago de las indemnizaciones a las estancias, por la expropiación de las tierras por donde pasa la traza.

“No sé de dónde sacan el cálculo de esta diferencia de 700 millones por las expropiaciones, porque en el caso de la estancia Harberton son un poco más de 150 hectáreas, y ni siquiera en el centro de Manhattan vale eso una hectárea. A veces antes de decir cifras, hay que analizar un poquito, y me parece una barbaridad. Dan una cifra que ronda los seis millones de pesos la hectárea y ni en el centro de Manhattan vale eso”, reiteró.

“Son 180 hectáreas en total y a 700 millones de pesos cualquiera vendería la estancia. Se dicen muchas cosas por decir”, criticó.

Respecto de la falta de un proyecto definitivo, aseguró que “eso es imposible si no se ingresa al casco a hacer los estudios correspondientes. El estudio hay que hacerlo en el terreno y para eso tiene que estar la autorización de los dueños. Al no haberse llegado a un acuerdo para la autorización, se utilizó el mecanismo de expropiación”, sostuvo.

Confió en que no será necesario avanzar con esta herramienta, que prevé una acción judicial, “porque los propietarios dicen que están de acuerdo con la obra. No coinciden con la traza provisoria, pero eso no quiere decir que sea la traza definitiva de la obra, ni que la Legislatura aprobó una traza. Lo que la Legislatura aprobó es la expropiación de 151 hectáreas dentro de Harberton, pero no determinó por dónde va a pasar el camino”, insistió.

“El proyecto definitivo conlleva un montón de estudios. Hay muchas suposiciones y muchas afirmaciones que se hacen, y a mi criterio pretenden que no se haga nada. A mí la obra me parece necesaria y no es un proyecto nuevo, porque tiene más de 30 años y fue impulsado por distintos partidos políticos. Llama la atención que muchos que lo impulsaban ahora se oponen”, observó.

Consultado sobre las dos propuestas alternativas que realizó la familia Goodall, de la estancia Harberton, para no afectar los yacimientos arqueológicos junto a la ruta actual que se pretende ensanchar, sostuvo que “en el estudio del proyecto definitivo se verá si son viables o no esas propuestas, porque no se ha aprobado una traza definitiva. Puede ser que se confirme una de esas variables que presentaron los dueños del campo, que vinieron a la comisión invitados por la legisladora Martínez Allende”, subrayó, desmintiendo que no fueran invitados y su presentación haya sido espontánea.

“Yo escuché de boca de ellos decir que habían sido rechazadas las propuestas, pero vamos a ver cuando se termine el proyecto definitivo, si se adopta la propuesta que hicieron o una nueva traza. Se debe respetar la ley 370 de defensa del patrimonio histórico de la provincia y, si vamos a pensar que se va a hacer algo sin respetar las leyes, directamente no hagamos nada. El pliego licitatorio claramente establece el respeto de las normas vigentes. Dejemos que las cosas caminen y vamos a ir sobre la marcha, porque hay organismos que tienen que controlar”, sentenció.

También se refirió a las objeciones del licenciado Ernesto Piana, que desde 1975 se dedica a investigar los yacimientos arqueológicos de la isla. “Yo escuché a Piana y lo primero que dijo cuando entró a hablar con los legisladores es que estaba de acuerdo con la ruta. A lo mejor no está de acuerdo, en una traza de 132 kilómetros, con 7 u 8 kilómetros donde habría que hacer modificaciones. Yo lo conozco y sé que es una persona muy capaz, y puede que tenga razón. Si hay que hacer modificaciones, se harán”, afirmó.

“Acá estamos presuponiendo que el proyecto que hará la empresa que ganó la licitación va a violar la ley 370, pero no se puede hacer el análisis de la traza definitiva si no se puede ingresar al terreno a trabajar. ¿Dónde está el compromiso firmado de los dueños para que la empresa pueda ingresar a la tierra a realizar el proyecto definitivo?, reprochó, preguntándose “¿por qué no hay una documentación firmada, tal cual firmó el ABE -Administración de Bienes del Estado- que dio un plazo de 60 ó 90 días y cedió el ingreso para hacer los estudios? No se avanzó en eso con las estancias”, dijo, por lo cual el único camino fue habilitar la expropiación.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.